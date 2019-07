ORF III am Donnerstag: „Agatha Christie’s Poirot“ u. a. mit „Mord auf dem Golfplatz“, „Das Geheimnis der spanischen Truhe“

Außerdem: „Wiener Vorlesungen: Utopien für Realisten“ mit Rutger Bregman, Miriam Rehm, Armon Rezai und Timothy Snyder

Wien (OTS) - „Agatha Christie’s Poirot“ ermittelt am Donnerstag, dem 25. Juli 2019, wieder in ORF III Kultur und Information. Den Auftakt macht die 1996 entstandene Adaption von „Mord auf dem Golfplatz“ (20.15 Uhr) – ein literarisches Frühwerk Christies – unter der Regie von Andrew Grieve. Hastings (Hugh Fraser) möchte sein Golfhandicap verbessern und hat Poirot dazu überredet, sich in einem Golfhotel an der französischen Atlantikküste einzuquartieren. Das Golfspiel wird aber ganz schnell zur Nebensache, als Hastings in einem Bunker die Leiche des Millionärs Paul Renauld (Damien Thomas) findet. Dieser war in der Nacht zuvor nach Aussage seiner Frau von zwei maskierten Männern entführt worden.

Danach folgen zwei weitere Verfilmungen von Andrew Grieve aus dem Jahr 1991. In „Das Geheimnis der spanischen Truhe“ (22.05 Uhr) wird Poirot von Lady Chatterton (Antonia Pemberton) gebeten, ein Auge auf ihre Freundin Marguerite Clayton (Caroline Langrishe) zu haben, die sich von ihrem Mann (Malcolm Sinclair) bedroht fühlt. Kurz darauf wird Marguerites Leiche in einer spanischen Truhe in der Wohnung von Major Rich (Pip Torrens) entdeckt, der sich sehr um Marguerite bemühte. Pikanterweise muss die Leiche bereits in der Truhe gelegen haben, während Major Rich im gleichen Raum eine Party ausgerichtet hat.

In „Der Diebstahl des königlichen Rubins“ (23.00 Uhr) weihnachtet es. Poirot verbringt die Festtage mit dem Ägyptologen Lacey (Frederick Treves) und seiner Familie – allerdings in dienstlichem Auftrag. Denn unter den Feiernden wird der Drahtzieher eines dreisten Diebstahls vermutet.

Um 23.55 Uhr schließlich wird in den „Wiener Vorlesungen“ über „Utopien für Realisten“ diskutiert. So lautet auch der Titel des Bestsellers des niederländischen Historikers Rutger Bregman, der international für Aufsehen sorgt. In seinem Buch entwickelt er Ideen, die von offenen Grenzen über ein bedingungsloses Grundeinkommen bis hin zur 15-Stunden-Arbeitswoche reichen. Ist die Zeit reif für das bedingungslose Grundeinkommen? Darüber diskutieren bei den „Wiener Vorlesungen“ neben Rutger Bregman folgende Gäste: Miriam Rehm (Juniorprofessorin für Empirische Ungleichheitsforschung am Institut für Sozioökonomie, Universität Duisburg-Essen), Armon Rezai (Professor am Department für Sozioökonomie, WU Wien) und Timothy Snyder (Professor für Geschichte, Universität Yale). Die Moderation übernimmt die Ö1-Wissenschaftsredakteurin Birgit Dalheimer.

