„matinee“: Dokus „Magische Gärten – Peterhof“ und „Currentzis – Der Klassikrebell“, „Die Kulturwoche“ und „Ausflug ins Gestern“

Außerdem: „Der Geschmack Europas – Sizilien“

Wien (OTS) - Zu einem Ausflug nach Russland lädt die von Clarissa Stadler präsentierte „matinee“ am Sonntag, dem 28. Juli 2019, um 9.05 Uhr in ORF 2. Zunächst ist eine Folge der Reihe „Magische Gärten“ zu Gast im Schloss Peterhof, auch „russisches Versailles“ genannt. Ausgehend von der russischen Provinzmetropole Perm als Haupt-Wirkungsstätte, verfolgte der viel gerühmte neue Star unter den Dirigenten, Teodor Currentzis, in den vergangenen Jahren seine Visionen. Dem gebürtigen Griechen mit russischem Pass, der heuer bei den Salzburger Festspielen Mozarts Oper „Idomeneo“ dirigiert, ist das anschließende Filmporträt „Currentzis – Der Klassikrebell“ (9.35 Uhr) gewidmet. Auf „Die Kulturwoche“ (10.30 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps folgt schließlich der Kurzfilm „Ausflug ins Gestern – Salzburger Bilderbogen“ (10.50 Uhr) mit einem historischen Rundgang durch das Salzburg zur Festspielzeit.

„Magische Gärten – Peterhof“ (9.05 Uhr)

Schloss Peterhof am Finnischen Meerbusen wird auch das „russische Versailles“ genannt. Zar Peter der Große ließ sich hier im 18. Jahrhundert eine Residenz errichten, die den Rang Russlands als neue europäische Großmacht demonstrieren sollte. Die Parkanlage von Peterhof ist mit ihren Gold- und Marmorstatuen aufgrund eines ehrgeizigen Traums entstanden: Ehrgeizig, weil in diesen Breitengraden ein Park angelegt werden sollte, der sich mit Europas schönsten Gärten messen sollte; ein Traum, weil Zar Peter der Große, Russlands Alleinherrscher des 18. Jahrhundert, darin das ideale Symbol seiner Macht sah.

Im Jahr 1714 begann er, seine Sommerresidenz mit Blick aufs Meer, nicht unweit der von ihm kürzlich gegründeten Hauptstadt Sankt Petersburg, zu planen. Im Sommer 1717 besuchte der Zar den Palast sowie die Gärten von Versailles und wollte diese – beeindruckt von ihrer Opulenz – an Prunk noch übertreffen. Sodann beauftragte er den französischen Architekten und Landschaftsplaner Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, einen Schüler Le Nôtres. Das ehrgeizige Projekt – ein zauberhafter Barockgarten mit spektakulären Wasserspielen – musste allerdings erst an das raue Klima des russischen Nordens angepasst werden. Im August 1723 konnten die Gartenanlagen schließlich eingeweiht werden. Während Ludwig XIV. Versailles unter den Schutz Apollons stellte, widmete Peter der Große sein Anwesen Neptun, dem Gott des Wassers, der Quellen und der Meere. Die Dokumentation gestaltete Emmanuel Descombes.

„Currentzis – Der Klassikrebell“ (9.35 Uhr)

Teodor Currentzis ist einer der aufregendsten Dirigenten unserer Zeit. Von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert, verkörpert er eine neue Art von Maestro. Ausgehend von seiner langjährigen Wirkungsstätte, der abgeschiedenen russischen Provinzmetropole Perm 1.100 Kilometer nordöstlich von Moskau, die er heuer noch verlassen möchte, revolutionierte er mit seinem Orchester die Klassikwelt. Currentzis ist provokant, exzentrisch, kompromisslos und besessen von der Musik. Der aktuelle Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters ist ein Dandy, der die Inszenierung liebt und die Konventionen des Klassikbetriebs aufmischt. Die Musik entflammt ihn derart, dass er sein Orchester MusicAeterna ständig an die Leistungsgrenzen treibt. Bei den Aufnahmesessions der Mozart-Oper „Don Giovanni“ im Jahr 2015 feilen sie bis zu 14 Stunden pro Tag an musikalischen Details und verwerfen dann eine komplette Produktion – weil Teodor Currentzis noch nicht ganz zufrieden ist. Die 2016 produzierte Dokumentation von Christian Berger blickt hinter die Selbstdarstellung des gebürtigen Griechen und zeigt ihn als machtbewussten und hochmusikalischen Charismatiker, der alle Beteiligten auch durch frustrierende Momente zu musikalischen Höchstleistungen führt.

