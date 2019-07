Austrian Congress Award als Anerkennung für Branchenengagement

Wien/ (OTS) - Am 24. Juni 2019 vergab das Austrian Convention Bureau (ACB) zum bereits 23. Mal den Austrian Congress Award für besonderes Engagement in der heimischen Tagungs- und Kongressbranche. In der Kategorie Veranstalter erhielt die Auszeichnung das Organisationsteam der IONICA und in der Rubrik Branchenvertreter Monika Scheinost von der Hofburg Vienna.

Der Austrian Congress Award ist eine Branchenauszeichnung zur Ehrung innovativer und verdienter Personen in der Kongress- und Tagungsindustrie. Der Preis wird jährlich im Rahmen der Convention4u, Jahreskongress der österreichischen Meeting Industry, verliehen. Die Überreichung erfolgte in diesem Jahr vor alpinem Panorama auf der Dachterrasse des Montforthauses Feldkirch durch Kongresspräsident und ehemals ACB Präsident Christian Mutschlechner.

Veranstaltungsteam IONICA | Zukunftsweisende Mobilität

Der Award in der Kategorie Veranstalter ging an das Team der IONICA, Initiatoren des World Mobility Forums zum Thema E-Mobilität, und wurde von Projektleiter Sebastian Vitzthum entgegengenommen. Zu den Anfängen des Projektes erzählt er: „Ein erstes Konzept wurde bereits 2010 entwickelt, jedoch war damals noch nicht die richtige Zeit. So wurde es erst 2015 wieder aus der Schublade geholt und hat alle sofort begeistert. Ziel ist es im Bereich neuer Technologien die Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen sowie bewusstseinsbildend zu wirken.“ Das Team ist stolz darauf, den Award erhalten zu haben und sieht sich gefordert, das World Mobility Forum für 2020 weiter zu verbessern. Spannende und innovative E-Mobility-Projekte auf der Erde, zu Wasser und in der Luft, die bisher im Rahmen des Kongresses und der Expo Show vorgestellt wurden, waren unter anderem der Weltrekord für das schnellste E-Serienboot, Transport von Baumsetzlingen zur Aufforstung von Schwerlastdrohnen und ein 24 Stunden E-Auto Endurance Race. Kooperationspartner, Veranstaltungsort und Nominierender der IONICA ist das Ferry Porsche Congress Center Zell am See. Bereichsleiter Uwe Edlinger freut sich, dass das Mobilitätsforum mit anschließender Expo 2020 die Region bereits zum dritten Mal mit über 10.000 Teilnehmern stärken wird.

Monika Scheinost | Erfahrung und Expertise in Person

Als Branchenvertreterin wurde Monika Scheinost ausgezeichnet. Nominiert wurde sie von Christian Mutschlechner, ehemaliger Leiter des Vienna Convention Bureau, für ihr langjähriges und hochprofessionelles Wirken im Kongresszentrum der Wiener Hofburg an der Seite fünf verschiedener Geschäftsführungen. Sie sorgt dort seit 35 Jahren für Kontinuität. Ihre Nominierung begründet Mutschlechner mit folgenden Worten: „Oft sind jene, die im Schatten wirken, die wichtigsten Erfolgsträger.“ Sie konnte bei der Verleihung nicht persönlich vor Ort sein und wird ihren Award daher im nächsten Jahr entgegennehmen.

Rückfragen & Kontakt:

ACB - Austrian Convention Bureau

Jessica Huf, BA

Management Assistant, PR & Statistics

+43 (0)676 576 46 66

j.huf @ acb.at

www.acb.at