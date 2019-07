Korosec: Missstände im KH Nord reißen nicht ab!

Missmanagement ohne Tabus offenlegen und lösen – Hochmoderner Spitalsbetrieb sieht anders aus

Wien (OTS) - Fehlende Rollatoren für die Patientinnen und Patienten im KH Nord sind ein weiterer Beweis des Missmanagements im Wiener KAV. „Wöchentlich treten neue Mängel im Krankenhaus Nord auf. Seien es Wasserschäden, Probleme mit der Klimatisierung oder zweifelhafte Aufträge. SPÖ-Stadtrat Hacker versucht weiterhin eine schöne Fassade rund um das Skandalspital zu zeichnen, aber diese ist schon längst nicht mehr aufrecht zu halten. Die ständig auftretenden Missstände im KH Nord sind kaum in Worte zu fassen. Ein hochmoderner Spitalsbetrieb für die Wiener Bevölkerung sieht wahrlich anders aus“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.

Korosec rechnet mit dem Auftreten weiterer Probleme. Sie nimmt den SPÖ-Stadtrat in die Pflicht, diese Probleme ohne Tabus aufzuzeigen und endlich in den Griff zu bekommen: „Hacker ist aufgefordert, der Bevölkerung endlich reinen Wein einzuschenken. Er ist für den Betrieb verantwortlich, dabei müssen alle Missstände schonungslos aufgedeckt und gelöst werden. Nur so kann das völlig aus dem Ruder gelaufene Spitalsprojekt endlich ein funktionierendes Krankenhaus werden", so Korosec abschließend.

