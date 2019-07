Juraczka: Fleckerlteppich bei Parkraumbewirtschaftung beenden und Park & Ride Anlagen ausbauen!

Neue Volkspartei Wien erfreut über Vorstoß von BV Nevrivy – Rot-grüne Stadtregierung lässt Problematik der Einpendler weiterhin ungelöst

Wien (OTS) - „Auch die SPÖ scheint nun endlich einzusehen, dass das derzeitige Modell der rot-grünen Fleckerlteppich-Parkraumbewirtschaftung untauglich ist. Der Vorstoß von SP-Bezirksvorsteher Nevrivy, den Pendlern bereits an der Stadtgrenze ausreichend Parkraum zur Verfügung zu stellen, ist durchaus begrüßenswert. Die rot-grüne Stadtregierung hat es bisher verabsäumt, diese Problematik anzugehen und die Park & Ride Anlagen nachhaltig auszubauen“, so Verkehrssprecher Manfred Juraczka.

Wien dürfe nicht zur kostenpflichtigen Zone für die Wienerinnen und Wiener werden, während das Parken für Pendler in manchen Bezirken kostenfrei ist. „Fakt ist, dass das derzeitige System keinen Lenkungseffekt hat. Parken ist am Stadtrand genauso teuer wie in der Innenstadt. Das kritisieren wir schon seit langem. Daher fordern wir einmal mehr ein gut durchdachtes Gesamtsystem für Wien, anstatt Insellösungen, bei denen sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr auskennen“, so Juraczka und weiter: „Leider wissen wir nur zu gut, dass bei Rot-Grün in Wien die Autofahrer-Schikane im Vordergrund steht, anstatt nachhaltiger Lösungen mit Hausverstand für alle Bürgerinnen und Bürger.“ Neben dem Ausbau der Park & Ride Anlagen muss es nun rasch zusätzliche attraktive Angebote für die Pendler geben, wie etwa den U-Bahnausbau bis an die Stadtgrenzen.

