Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 23.07.2019, 09:00 Uhr

Vorfallsort: 15., Goldschlagstraße

Sachverhalt: Gestern befuhr ein 29-jähriger Autolenker die Goldschlagstraße und bog rechts in die Stättermayergasse ein. Hierbei erfasste er einen von hinten kommenden Radfahrer (36), der die Kreuzung in gerader Richtung durchfahren wollte. Der 36-jährige Mann kam zu Sturz und erlitt eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at