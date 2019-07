Summer in the City: Drei Coool sorgt für Abkühlung

Wien (OTS) - Rechtzeitig zur nächsten Hitzewelle, hat sich Drei wieder etwas einfallen lassen. Gemäß dem Motto „Drei. Macht’s einfach“ sorgt eine neue Erfindung an heißen Tagen für Erfrischung. Das Drei Coool hat eine mobile Sprühnebeldusche und sucht nach den Wiener Hitzeinseln – vom Rathausplatz bis hin zum Floridsdorfer Spitz. Damit ist für eine angenehme Abkühlung von bis zu 10 Grad gesorgt und der glühende Asphalt hat keine Chance mehr.

Das Drei Coool Mobil.

Das Drei Coool ist die erste Piaggio Ape mit mobiler Sprühnebeldusche aus frischem Hochquellwasser: dazu wurden auf beiden Seiten des Daches Lanzen mit Wassersprühdüsen installiert. Das dreirädrige Rollermobil ist im Drei Design gebrandet, kommt rasch von einem Hot Spot zum nächsten und verschafft den Besuchern ein kühlendes Erlebnis. Da die drückende Hitze vor allem in der Großstadt zu schaffen macht, ist das Drei Coool an den heißesten Plätzen Wiens unterwegs und sorgt dort blitzschnell und spontan für Abhilfe.

Sprühnebelduschen als Hitzebezwinger.

Erst vor Kurzem wurden von der Stadt Wien Nebelduschen und Sprühschläuche am Praterstern, am Schwarzenbergplatz und im Resselpark installiert. Auch die Sprühnebelduschen der insgesamt 25 EURO-Brunnen von Wiener Wasser wurden auf Dauerbetrieb gestellt und kühlen somit permanent. Drei macht ab sofort mit und ist mit dem Drei Coool in ganz Wien unterwegs.

Social Media Gewinnspiel.

So einfach geht’s: Das Drei Coool Mobil in Wien entdecken, davon ein Foto machen und mit den Hashtags #DreiMachtsEinfach und #DreiCoool öffentlich auf Instagram oder Facebook posten. Mit ein wenig Glück gibt es das iPhone XR zu gewinnen. Auf den Drei Österreich Accounts auf Instagram, Facebook und der Social Wall drei.at/coool werden laufend Hinweise gegeben auf welchen Plätzen das Drei Coool gerade lindernde Kühlung verschafft.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Unger

Corporate Communications Manager

Hutchison Drei Austria GmbH

Tel.: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: ruth.unger @ drei.com