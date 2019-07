GrECo verstärkt Präsenz in Oberösterreich

GrECo International AG übernimmt oberösterreichischen Versicherungsmakler RFL Reininger

Wien/GrECo (OTS) - Die GrECo International AG, führender Risiko- und Versicherungsmanager in Österreich und Osteuropa, übernimmt den oberösterreichischen Versicherungsmakler RFL Reininger GmbH.



RFL Reininger GmbH



Die RFL Reininger GmbH wurde 1992 von Robert Reininger gegründet und hat sich zu einem Versicherungsmakler für Industrie und Gewerbe entwickelt. Sechs MitarbeiterInnen verwalten derzeit ein Prämienvolumen von 7,5 Mio. EUR.

Oberösterreich dynamische Wirtschaftsregion

Oberösterreich ist die dynamischste Wirtschaftsregion Österreichs. Rund ein Viertel der Industrieproduktion und der Exporte Österreichs kommen aus Oberösterreich.



Dr. Christian Oppl, Vorstand der GrECo International AG, erklärt: „Mit dem Zusammenschluss können wir unsere Kompetenz im Bereich der Industrieversicherung weiter verstärken. Unser Linzer Team von 40 ExpertInnen unter der neuen Führung von Akad. Vkfm. Peter Deutsch freut sich, gemeinsam mit den erfahrenen KollegInnen von RFL das gesamte Know-how von GrECo unseren neuen Klienten zur Verfügung zu stellen.“

Robert Reininger bleibt der GrECo International AG weiterhin verbunden und wird in beratender Funktion den oberösterreichischen KollegInnen zur Seite stehen: „Ich freue mich, mit GrECo einen Partner gefunden zu haben, der sowohl meinen Klienten als auch meinen MitarbeiterInnen hervorragende, nachhaltige Zukunftsaussichten bieten kann.“

Über GrECo

GrECo ist der führende österreichische Risiko- und Versicherungsmanager für Industrie, Handel und den öffentlichen Sektor und ist in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind ein zentrales Element der umfassenden Dienstleistung und ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Maklern. Das unabhängige, familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und beschäftigt ca. 1.000 MitarbeitInnen, davon 334 in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien

Mag. Judith Fleck | Tel: +43 5 04 04 140 | Mobil: +43 664 88 38 05 09

email: j.fleck @ greco.services | www.greco.services