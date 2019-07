Mit Homelift im Alter mobiler bleiben

Oft werden Stockwerke zu Barrieren - Doch es gibt Lösungen von Otis

Mit dem Gen2 Home ist nun eine sehr gute Verbindung der besten Eigenschaften des Aufzugs mit den notwendigen Anforderungen eines Privathaushalts im Angebot. Es geht darum Lösungen für die nächsten Jahrzehnte anzubieten. DI Roman Teichert, Geschäftsführer Otis Österreich

Viele Menschen sind im Alter damit konfrontiert, dass ihre Mobilität innerhalb der eigenen vier Wände ohne Aufzug eingeschränkt ist DI Roman Teichert, Geschäftsführer Otis Österreich

Wien (OTS) - Otis setzt mit dem Gen2 Home auf Flexibilität und Design im Eigenheim. Damit spricht der Weltmarktführer bei Aufzügen und Fahrtreppen erstmals all jene an, die in ihrem Zuhause die Vorteile eines Homelifts zur Steigerung der Mobilität nutzen wollen. Viele Menschen sind im Alter damit konfrontiert, dass ihre Mobilität innerhalb der eigenen vier Wände ohne Aufzug eingeschränkt ist , erklärt DI Roman Teichert, Geschäftsführer Otis Österreich. Mit dem Gen2 Home ist nun eine sehr gute Verbindung der besten Eigenschaften des Aufzugs mit den notwendigen Anforderungen eines Privathaushalts im Angebot. Es geht darum Lösungen für die nächsten Jahrzehnte anzubieten.

Unterliegt nicht dem Aufzugsgesetz



Als Plattformlift unterliegt der Gen2 Home nicht dem Aufzugsgesetz. Die wählbare Switch-Option ermöglicht auch nach einem Stromausfall bis zu zehn Fahrten. Dadurch kann Otis vielfältige Möglichkeiten anbieten, um die Verfügbarkeit der Anlage auch im Falle eines Netzausfalls zu bewerkstelligen. Für uns war immer klar, dass wir gerade in diesem Segment ein Produkt benötigen, das sowohl bei der Installation als auch im Betrieb möglichst große Flexibilität ermöglicht, sagt Teichert. Waren bisher sehr viele Homelifte mit einem hydraulischen Antrieb ausgestattet, hat Otis nun mit seinem Plattformlift ein neues Konzept auf den Markt gebracht. Anstelle herkömmlicher Stahlseile oder des hydraulischen Aggregats, kommen speziell entwickelte Polyurethan-Gurte als Tragmittel zur Anwendung.

Energieeinsparung großgeschrieben

Im Zusammenspiel mit der kompakten Antriebsmaschine, die im Schacht angebracht wird, ermöglicht das Konzept einen maschinenraumlosen Betrieb und spart wertvollen Platz. Teichert: Unsere Gurte sind mehr als 20 Prozent leichter als herkömmliche Stahlseile, benötigen keine Schmierung und sind im Vergleich mit hydraulischen Systemen zudem einfacher zu warten. Außerdem erlaubt der Gen2 Home eine Installation mit sehr geringer Schachtgrubentiefe von maximal 130 mm und ist damit wesentlich flexibler beim nachträglichen Einbau in bereits bestehende Gebäude.



Viele Designvarianten

Design spielt im privaten Wohnbau eine große Rolle. Otis setzt hier auf eine große Auswahl an Farben und Oberflächen, damit der Kunde den Aufzug bestmöglich in das Gebäude integrieren kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Möglichkeit der Personalisierung unbedingt vorhanden sein muss. Das Farbkonzept haben wir nun auch auf unseren Plattformlift angewendet, damit der Kunde die für ihn ideale Lösung findet, erklärt Teichert.



