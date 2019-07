Ferienspiel der Wiener Polizei

Wien (OTS) - Uhrzeit: 27.09.2019

Ort: 09., Schlickplatz 6, Rossauer Kaserne

Sachverhalt: Am kommenden Samstag veranstaltet die Wiener Polizei in der Rossauer Kaserne das Sommer-Ferienspiel. Diese Veranstaltung wird mehrmals im Jahr für Kinder und Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten mit verschiedenen Attraktionen veranstaltet. Ziel des Ferienspiels ist es, den Kindern einen unterhaltsamen und lehrreichen Nachmittag zu ermöglichen und ihnen die Polizei und ihre Tätigkeiten für die Gesellschaft näher zu bringen.

Hauptattraktionen dieses Mal: „Gustav“ der sprechende Funkwagen, eine Geräteschau der Spezialeinheit WEGA, die Kinderpolizei, Verkehrserziehung „Toter Winkel“, Besichtigung eines Funkwagens und Motorrades, die Kriminalprävention, ein Infostand der Polizeidiensthundeeinheit sowie diverse Kinderattraktionen.

Als Höhepunkt gibt es eine Seiltechnikvorführung der WEGA und unter fachkundiger Anleitung können die Kinder selbst am Übungsturm klettern.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

