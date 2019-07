AK NÖ-Wieser: Finanzielle Unterstützung für Krisenpflegeeltern ab dem ersten Tag

St. Pölten (OTS) - Frauen- und Familienministerin Ines Stilling will ab dem ersten Betreuungstag beginnende und bundesweit einheitliche Leistungen für Krisenpflegeeltern. Dieses Vorhaben ist auch der AK Niederösterreich ein wichtiges Anliegen. „Wir machen seit langem auf die finanzielle Benachteiligung der Krisenpflegeeltern aufmerksam und fordern den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes ab dem ersten Tag“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bis Juli 2018 erhielten Krisenpflegeeltern für den tatsächlichen Zeitraum der Pflege Kinderbetreuungsgeld. Durch eine Gesetzesänderung im Februar 2019 erhalten Krisenpflegeeltern nunmehr so wie leibliche Eltern rückwirkend ab dem ersten Tag Kinderbetreuungsgeld dann, wenn sie das Kind länger als 91 Tage in Betreuung haben. „Genau das ist aber für Kriseneltern problematisch, da die Kinder oft nur einige Tage oder Wochen bei der Familie sind und die Krisenpflegeeltern um das Geld umfallen“, kritisiert Wieser. „Krisenpflegeeltern leisten eine wichtige und wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Wir sollten dankbar sein, statt ihnen das Leben schwerzumachen. Deshalb unterstützt die AK Niederösterreich das Vorhaben der Frauen- und Familienministerin, die Leistung für Krisenpflegeeltern in ganz Österreich einheitlich zu gestalten, und die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes ab dem ersten Tag.“

