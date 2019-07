Victoria Swarovski zahlt Lösegeld für Handy (FOTO)

Hamburg (ots) - Bei einer irrwitzigen Verbrecherjagd auf Mallorca holte sich "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski, 25, jetzt ihr gestohlenes Smartphone zurück. Exklusiv in GALA (Heft 31/2019, ab morgen im Handel) erzählt die Powerfrau die ganze Geschichte.

"Ich war auf der Veranstaltung eines Freundes. Als ich wieder zurück im Hotel war, fiel mir auf: Mein Handy ist weg." Am nächsten Morgen konnte sie es über die Suchfunktion orten. "Es befand sich in Palma. Ich war eine halbe Autostunde entfernt in Port d'Andratx. Es hatte nur noch neun Prozent Akku. Da beschloss ich: Das hole ich mir wieder. Ich hatte kein Back-up gemacht. Alle Fotos, Termine und Nummern wären weg gewesen!" Nach einer komplizierten Kontaktaufnahme und in Begleitung einer Vertrauten traf sich die Kristall-Erbin schließlich mit dem Dieb auf einer Einkaufsstraße in Palma - und bekam ihr Handy für 500 Euro Lösegeld zurück. Victoria Swarovski: "Seitdem mache ich jeden Tag ein Back-up."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

