AVISO: Podiumsdiskussion „BRENNPUNKT PFLEGE“ der motiv.allianz.pflege mit Vertreter*innen der wahlwerbenden Parteien

Was in der nächsten Gesetzgebungsperiode getan werden muss

Wien (OTS) -

In der motiv.allianz.pflege haben sich namhafte Organisationen zusammengeschlossen, um eine dringend erforderliche und nachhaltige Pflegereform in Österreich voranzutreiben. Beteiligt an dieser Allianz sind die Arbeiterkammer, BAG Freie Wohlfahrt, Lebenswelt Heim - Bundesverband, der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV), der ÖGB ARGE FGV (Fachgruppenvereinigung) für Gesundheit & Sozialberufe sowie die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ).

Im Rahmen der Podiumsdiskussion konfrontieren wir die Vertreter*innen der politischen Parteien mit essentiellen Fragestellungen zur Zukunft der Pflege und wollen vor der Wahl wissen, wie sie dazu stehen und was uns nach der Wahl erwartet.

Teilnehmer*innen:

Auf dem Podium: Vertreter*innen der wahlwerbenden Parteien (angefragt) - SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS, Liste Jetzt.

Im Publikum: Vertreter*innen der motiv.allianz.pflege



Vertreter*innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter office @ imzusammenspiel.com wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

BRENNPUNKT PFLEGE - Was in der nächsten Gesetzgebungsperiode getan werden muss

Datum: 10.09.2019, 16:00 - 19:00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27A, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Markus Mattersberger, MMSc MBA

Präsident Lebenswelt Heim Bundesverband

Tel: + 43 (0)1 585 15 90

Mobil: + 43 (0)676 444 40 34

E-mail: markus.mattersberger @ lebensweltheim.at

www.lebensweltheim.at



Gabriele Tupy

imzusammenspiel kommunikationsmanagement

Mobil: + 43 (0)699-100 277 40

E-Mail: gabriele.tupy @ imzusammenspiel.com