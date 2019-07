Landesrat Waldhäusl: Tralalobe Häuser sind Beispiel für Integration mit Hausverstand!

Einrichtungen in Mödling und Biedermannsdorf als Modell für die Ausbildung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

St. Pölten (OTS) - „Der Großteil der hier lebenden Jugendlichen nimmt bereits kurz nach der Unterbringung an Deutschkursen teil und besucht die Schule“, so Integrations-Landesrat Gottfried Waldhäusl zur Integrationsarbeit in den NÖ Tralalobe Häusern in Biedermannsdorf, Guntramsdorf und Mödling. „Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erfahren eine umfangreiche Betreuung und werden bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einem Arbeitsplatz besonders unterstützt“, weiß Waldhäusl. „Die Jugendlichen in den NÖ Tralalobe Häusern sind bestens integriert, daher finden sich hier auch zahlreiche Lehrlinge“, so Waldhäusl. „Projekte wie dieses zeigen, wie Integration mit Hausverstand funktioniert!“

