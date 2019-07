FP-Seidl: Bezirk muss Haltestelle für Touristenbusse in der Böcklinstraße verhindern

Leopoldstädter wehren sich gegen Sightseeing-Busse in verkehrsberuhigter 30er Zone

Wien (OTS) - Die geplante Änderung der Linienführung von Touristenbussen sorgt im 2. Bezirk für Aufregung. „Der Plan, eine Haltestelle für Hop-on/Hop-off Busse in der Böcklinstraße zu errichten, ist eine Schnapsidee“, kommentiert der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Leopoldstadt, LAbg. Wolfgang Seidl, die geplante Neuerung. Bei der Böcklinstraße handelt es sich um eine verkehrsberuhigte 30er Zone, die als Einbahn geführt wird. Die Buslinien 80A und 4A werden bereits durch die besagte Straße geführt. Ein weiterer Bus ist für die Grätzelbewohner nicht erklärbar. „Da es weder direkt in der Böcklinstraße noch in unmittelbarer Umgebung Touristen-Attraktionen gibt, ist die Idee absurd und der Widerstand der Anrainer vollkommen berechtigt“, so der Freiheitliche.

Spannend ist für Seidl die Frage, wer sich diesen Schildbürgerstreich überhaupt einfallen hat lassen. „Bis jetzt habe ich auf politischer Ebene noch niemanden getroffen, der dieses Projekt befürwortet“, fordert der Freiheitliche eine klare Stellungnahme von Seiten aller Bezirksparteien. „Die Leopoldstädter Politik sollte über alle Parteigrenzen hinweg geeint auftreten und gemeinsam gegen dieses Vorhaben stimmen“, appelliert Seidl abschließend an alle Verantwortlichen. (Schluss) akra

