PULS 4 Wahlkampf LIVE: Wahlbarometer, Duelle und Wahlarena zur Nationalratswahl 2019

Wien (OTS) - PULS 4 startet Ende August mit bewährten und neuen TV-Formaten in die Wahlsaison: "PULS 4 Wahlkampf live: Die Wahlarena mit den SpitzenkandidatInnen", "PULS 4 Wahlkampf live: Die Duelle" und "PULS 4 Wahlkampf live: Das Wahlbarometer" liefern hitzige Duelle, ungefilterte Blicke auf die SpitzenkandidatInnen und Hilfestellung bei der eigenen Wahlentscheidung zur Nationalratswahl 2019.

NEU: Der spannenden und entscheidenden Frage, welche Partei laut Parteiprogramm am besten zur eigenen Haltung passt, geht die neue interaktive Wahl-Check-Show „Wahlbarometer“ nach. Die Sendung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Online-Portal neuwal.com und will Unentschlossenen helfen, eine Wahlentscheidung zu treffen - und fest Entschlossenen die Gelegenheit geben, ihre Wahl einem Fakten-Check zu unterziehen.



Das Wahlkampf-Programm von PULS 4 wird komplettiert durch zahlreiche Sondersendungen bestehender Shows wie Cafe Puls, PULS 4 NEWS und der Politik-Talkshow Pro und Contra.



"PULS 4 Wahlkampf live: Die Wahlarena"

SpitzenkandidatInnen diskutieren mit BürgerInnen über deren Sorgen und Wünsche an die Politik, immer sonntags um 20:15 Uhr live:



So., 25.8. , Wahlarena mit Norbert Hofer , FPÖ, danach Werner Kogler , Die Grünen

, Wahlarena mit , FPÖ, danach , Die Grünen So., 1.9. , Wahlarena mit Sebastian Kurz , ÖVP, danach Peter Pilz , Liste JETZT

, Wahlarena mit , ÖVP, danach , Liste JETZT So., 8.9., Wahlarena mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, danach Beate Meinl-Reisinger, NEOS





PULS 4 Wahlkampf live: Die Duelle"

Welche Themen vertreten die Parteien? Welcher/Welche SpitzenkandidatIn hat die besseren Argumente? An vier Abenden, jeweils um 20:15 Uhr, bekommen die WählerInnen in 45 Minuten langen one-on-one Duellen einen klaren Überblick über die einzelnen Positionen von Sebastian Kurz, ÖVP, Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, Norbert Hofer, FPÖ, Werner Kogler, Die Grünen und Beate Meinl-Reisinger, NEOS:



Mo., 09.09., FPÖ - NEOS , danach FPÖ - Die Grünen

- , danach - So., 15.09., SPÖ - Die Grünen , danach SPÖ - NEOS

- , danach - Mo. 16.09., ÖVP - Die Grünen , danach Die Grünen - NEOS und ÖVP - NEOS

- , danach - und - Mo., 23.09., ÖVP - FPÖ, SPÖ - FPÖ und direkt danach ÖVP - SPÖ

Nach jedem Duell analysiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer das jeweilige Aufeinandertreffen. Ein repräsentatives Online-Panel stimmt ab, wer am meisten überzeugen konnte. Danach diskutieren Meinungsmacher über die Highlights der Duelle.



In Planung: "PULS 4 Wahlkampf live: Das Wahlbarometer"

Unter der großen Frage: "Welche Partei passt zu Ihnen?" präsentiert PULS 4 gemeinsam mit Neuwal und PolEdu erstmals eine Wahl-Show, in der Wählerinnen und Wähler über ihre wichtigsten Themen live abstimmen und so herausfinden können, welche Partei am besten zu ihnen passt.



Nationalratswahl bei Café Puls: Moderator Florian Danner tourt durch Österreich

Auch Österreichs beliebtestes Frühstücksfernsehen widmet sich der Nationalratswahl und lässt Publikumsliebling Florian Danner durch das Land touren, um die Stimmungslage der Nation einzufangen.

Weitere Infos zur Nationalratswahl 2019 auf PULS 4 finden Sie unter puls4.com/wahl2019

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com