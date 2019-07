FPÖ-Haider: „Vorsichtsprinzip bei Glyphosat auch in Brasilien sicherstellen“

„Strenge Auflagen nicht nur für österreichische Produzenten von Agrarprodukten, sondern auch für Exporteure aus Drittstaaten“

Wien (OTS) - „Auch die Produzenten der Mercosur-Länder haben sich im Bereich der Anwendung von Pestiziden, wie Glyphosat dem strengen EU-Vorsichtsprinzip unterzuordnen. Der heimische Konsument von importierten Gütern muss sich hier auf eine lückenlose Prüfkette verlassen dürfen“, fasste Roman Haider, freiheitlicher Abgeordneter im Europaparlament, die neueste im Raum stehende Befürchtung rund um das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay zusammen.

„Es wäre den eigenen Landwirten gegenüber unredlich, sich einerseits in Österreich für ein Totalverbot von Glyphosat zu entscheiden, aber dann andererseits den nicht sorgsamen Umgang mit Glyphosat in Südamerika weiterhin zu tolerieren“, so Haider, der sich in seiner Rolle als Mitglied des Ausschusses für Internationalen Handel schon länger mit dem Mercosur-Abkommen beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at