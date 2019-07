Lichtbild-Veröffentlichung nach Handtaschendiebstahl

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 06.05.2019

Vorfallsort: 7., Wien-Schottenfeldgasse-Altersheim

Sachverhalt: Einem 91-jährigen Opfer wurde in einem Altersheim in der Schottenfeldgasse die Handtasche aus einem Zimmer gestohlen. Von den drei männlichen, derzeit unbekannten Tätern wurden Transaktionen in der Höhe von rund 10.000 Euro getätigt.

Durch eine Überwachungskamera konnte ein Lichtbild der mutmaßlichen Täter sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

