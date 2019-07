Bereits jeder Zweite ist offen für Bezahlung kleiner Beträge per Sprachsteuerung

Die Akzeptanz der Sprachaktivierung beim Einkaufen wächst mit Verbreitung von intelligenter Technologie

Wien (OTS) - Mehr als die Hälfte der Konsumenten (57 Prozent) würden sprachaktivierte Technologien wie Amazons Alexa nutzen, um für niedrigpreisige Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, so eine neue Studie im Auftrag der Paysafe Group (Paysafe), einem führenden globalen Zahlungsdienstleister. Die Studie ergab auch, dass jeder Zehnte (11 Prozent) bereits seine Identität beim Online-Einkauf von Waren mittels Sprachsteuerung bestätigt hat.

Außerdem ist mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten der Meinung, dass die Verwendung von sprachaktivierter Technologie schneller und bequemer ist als herkömmliche Zahlungsmethoden. Dies deutet auf eine zunehmende Akzeptanz von sprachaktivierten Systemen im Alltag der Konsumenten hin. Fast zwei Drittel (62 Prozent) empfinden mehr Sicherheit bei Online-Zahlungen, wenn eine größere Auswahl an Verifikationsmethoden wie Sprache und Fingerabdruck zur Verfügung steht. Allerdings fühlen sich die meisten Konsumenten (81 Prozent) nach wie vor am wohlsten, wenn beim Zahlungsprozess die Passworteingabe abgefragt wird.

Während die Akzeptanz von Sprachsteuerung beim Bezahlen deutlich zunimmt, sind die Konsumenten bei größeren Beträgen noch uneins über die Sicherheit der Sprachtechnologie. So würden beispielsweise nur 18 Prozent gerne einen Urlaub oder Flüge per Spracherkennung bezahlen. Betreffend Sicherheit vertraut etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) darauf, dass die eigenen finanziellen Daten bei der Verwendung von sprachaktivierter Technologie sicher sind, und fast die Hälfte (45 Prozent) gibt an, dass sie nicht wollen, dass Unternehmen Zugang zu ihren persönlichen biometrischen Daten haben.

Die Studie Lost in Transaction: The end of risk? untersucht die Einstellung der Verbraucher zur Biometrie vor der kommenden Einführung von Strong Customer Authentication im Laufe dieses Jahres. Die jährliche Studie erfasst die aktuellen Ansichten zum Thema Zahlungen weltweit.

Danny Chazonoff, COO der Paysafe Group, zu den Ergebnissen: "Das Zeitalter der Stimme ist mit dem Aufkommen erschwinglicher und hochfunktionaler intelligenter Lautsprecher zu Hause endgültig angebrochen. Da sich die Konsumenten bei der Nutzung von Sprachdiensten für den Zugang zu Diensten und die Steuerung ihres Hauses immer wohler fühlen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bestellung von Waren und das Bezahlen per Sprachsteuerung sowohl über intelligente Geräte als auch über Handys in den Mainstream eintritt."

Und Chazonoff ergänzt: "Verständlicherweise sind die Konsumenten mit einer aufkommenden Technologie wie der Sprachaktivierung immer noch besorgt über die Sicherheit. Unsere Forschung zeigt, dass die Konsumenten absehbar anfangen werden, mit kleineren Einkäufen und Dienstleistungen zu experimentieren, aber das wird sich unweigerlich ändern, wenn die Menschen sich bei der Nutzung der Stimme wohler fühlen. Sobald eine Benutzerbasis aufgebaut ist, wird es nur einige wenige Jahre dauern, bis wir einen schnellen Anstieg der Nutzung sehen."

Die Befragten wurden gebeten anzugeben, wie wohl sie sich bei den unten genannten Transaktionen mit einem sprachgesteuerten System wie Alexa für Bestellung und Bezahlung fühlen würden:

Szenario „Würde ich definitiv tun oder offen dafür sein.“

Anmeldung bei Diensten wie Netflix 45%, Zahlung eines Unterhaltungsprogrammes z.B. einen Film 47%, Wiederkehrende Zahlung, z.B. für Versorgungsunternehmen 44%; Einmalige Zahlung oder Überweisung, z.B. von Kleidung 44%; Bestellung und Bezahlung von Lebensmitteln 39%.

Den vollständigen Report finden Sie unter https://www.ots.at/redirect/paysafe2

