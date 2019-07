Bei versuchter Hunderettung Sturz von Balkon

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.07.2019, 14.15 Uhr

Vorfallsort: 15., Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Sachverhalt: Beim Versuch ihren Hund vor einem drohenden Absturz aus dem 3. Stock eines Balkons in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu retten, stürzte eine 39-jährige Frau selbst aus unbekannter Ursache mehrere Meter in die Tiefe. Sie fiel auf das Dach eines Baucontainers und blieb dort schwer verletzt liegen. Die Wiener Berufsrettung führte die Erstversorgung durch und brachte die Frau in ein Krankenhaus.

