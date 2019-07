VSV/Kolba: VW-Klagen in Österreich zum EuGH - in Deutschland noch Anmeldung möglich

VSV hilft bei Anmeldung zu dt. Musterfeststellungsklage und macht Verhandlungstermine gegen VW öffentlich

Wien (OTS) - Während in Österreich in den Sammelklagen des VKI gegen VW um die internationale Zuständigkeit gestritten wird und der Oberste Gerichtshof (OGH) diese Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) als Vorabentscheidung vorlegt, können sich VW-Geschädigte immer noch an der deutschen Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen VW kosten- und risikolos anschliessen.

„Bis Ende August 2019 hilft der Verbraucherschutzverein (VSV) über www.klagen-ohne-risiko.at bei der Anmeldung im dt. Klageregister,“ sagt Peter Kolba, Obmann des VSV.

Der VSV bietet allen Betroffenen ab heute ein weiteres Service: Die Veröffentlichung von Verhandlungsterminen gegen VW bei Gerichten in ganz Österreich.

“Die Verfassung sieht vor, dass Gerichtsverhandlungen öffentlich sein müssen, doch wenn nicht weiß was wann wo verhandelt wird, dann geht dieser Grundsatz ins Leere. Der VSV veröffentlicht daher ab heute alle Verhandlungstermine gegen VW, die ihm bekannt werden,“ kündigt Kolba an.

Service: www.klagen-ohne-risiko.at (/Verhandlungstermine)

Rückfragen & Kontakt:

Dr.Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437