EANS-News: Wolford AG reduziert Verlust leicht und schafft Basis für zukünftiges Wachstum

•Leicht reduzierter Verlust trotz Umsatzrückgangs und höherer Investitionen •Neuer Marktauftritt und Marktoffensive in China

Jahresergebnis

Bregenz - 23. Juli 2019. Die an der Wiener Börse notierte Wolford AG hat heute ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19 (Mai 2018 bis April 2019) vorgelegt. Der Umsatz betrug 137,22 Mio. EUR und lag damit um 8 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (149,07 Mio. EUR). Wolford leidet wie der stationäre Modeeinzelhandel weltweit unter einem tief greifenden Strukturwandel und nachlassendem Wachstum in den westeuropäischen Modemärkten.

Dank der nachhaltigen Wirkung des bisherigen Restrukturierungsprogramms konnte das Unternehmen den Umsatzverlust in Höhe von 11,85 Mio. EUR jedoch komplett kompensieren: Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich trotz des Umsatzrückgangs leicht um 0,24 Mio. EUR auf -8,98 Mio. EUR, im Vorjahr lag es bei -9,22 Mio. EUR; das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich ebenfalls leicht - von -11,53 Mio. EUR auf -11,10 Mio. EUR. Der Erfolg bei der Restrukturierung zeigt sich vor allem bei den Personalkosten: Sie verringerten sich seit dem Geschäftsjahr 2016/17 nachhaltig um 14,97 Mio. EUR auf 60,24 Mio. EUR. Im Zuge des Stellenabbaus in der Administration und Produktion in Bregenz in den vergangenen beiden Geschäftsjahren sank die durchschnittliche Mitarbeiterzahl (FTE) auf Vollzeitbasis seit dem Geschäftsjahr 2016/17 um 197 auf nunmehr 1 347 Mitarbeiter (Geschäftsjahr 2018/19: -86 FTE). Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken trotz der deutlich höheren Investitionen in das Marketing im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,19 Mio. EUR auf 54,14 Mio. EUR.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt Finanzstruktur

Das Konzerneigenkapital der Wolford Gruppe lag zum Stichtag 30. April 2019 bei 42,72 Mio. EUR, und damit um 8,82 Mio. EUR über dem Vergleichswert des letzten Jahresabschlusses, was vor allem auf die im Juli 2018 erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote stieg auf 36 % nach 30 % im Vorjahr.

Weichen für profitables Wachstum gestellt

Vor allem aber hat Wolford im Geschäftsjahr 2018/19 wichtige Grundlagen zur Stabilisierung des Umsatzes geschaffen: So hat das Unternehmen seit August 2018 ein neues Schaufensterkonzept europaweit umgesetzt und Ende 2018 eine komplett neue Bildsprache eingeführt, die vor allem auch jüngere Zielgruppen anspricht. Anfang 2019 wurde das neue Shopkonzept in Amsterdam und Paris vorgestellt, das -beginnend an drei Standorten in Asien - in Kürze auch schrittweise an anderen Standorten umgesetzt werden soll. Neue Impulse setzt die Kollektion: So wird Wolford beispielsweise im September 2019 mit "ATH_W" erstmals eine sportliche "Athleisure"-Kollektion auf den Markt bringen, die bereits beim Fachpublikum auf positive Resonanz stieß. Zudem wurde die Sales-Organisation optimiert, sodass die Vertriebsaktivitäten mit einer erweiterten Vertriebsmannschaft von der Modemetropole Mailand aus gesteuert werden.

Nicht zuletzt hat Wolford im Geschäftsjahr 2018/19 einen Partner für die geplante Expansion in China vorgestellt. Laut Studien dürfte nicht nur der Anteil chinesischer Kunden am weltweiten Luxuskonsum binnen weniger Jahre auf fast die Hälfte ansteigen, auch der Markt für Luxusgüter in Asien dürfte substanziell zulegen. Diese Chance will Wolford systematisch nutzen: Das erfahrene Team des neuen Partners FFBM (Fosun Fashion Brand Management) soll helfen, den chinesischen Markt nachhaltig zu entwickeln, und dabei alle Vertriebskanäle aktiv bedienen. Mittelfristig soll der in China erzielte Umsatzanteil von Wolford vergleichbar sein mit dem der bisherigen Kernmärkte USA und Deutschland, wo Wolford bisher 20 % bzw. 15 % der Umsatzerlöse erzielt.

Indes ist mit positiven Umsatzeffekten aus der Marktoffensive in China nur schrittweise und nicht kurzfristig zu rechnen, zumal das Unternehmen nur vorsichtig investieren kann. Vor diesem Hintergrund hat Wolford weitere Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet und in Teilen bereits umgesetzt. Daher plant das Unternehmen erst für das Geschäftsjahr 2020/21 wieder mit einem positiven operativen Ergebnis.

Der Geschäftsbericht 2018/19 ist unter company.wolford.com in der Rubrik "Investor Relations - Reporting" abrufbar.

Ertragskennzahlen 2018/19 2017/18 Vdg. % Umsatz in Mio. EUR 137,22 149,07 -8 EBIT in Mio. EUR -8,98 -9,22 -3 Ergebnis vor in Mio. EUR -10,11 -11,43 -12 Steuern Ergebnis nach in Mio. EUR -11,10 -11,54 -4 Steuern Investitionen in Mio. EUR 5,16 1,40 >100 Free Cashflow in Mio. EUR -10,88 1,83 >100 Mitarbeiter (im FTE 1 347 1 433 -6 Durchschnitt)

Bilanzkennzahlen 30.04.2019 30.04.2018 Vdg. % Eigenkapital in Mio. EUR 42,72 33,90 26 Nettoverschuldung in Mio. EUR 19,62 30,09 -35 Working Capital in Mio. EUR 31,07 34,59 -10 Bilanzsumme in Mio. EUR 117,99 114,33 3 Eigenkapitalquote in % 36 30 22 Gearing in % 46 89 -48

Börsenkennzahlen 2018/19 2017/18 Vdg. % Ergebnis je Aktie in EUR -1,76 -2,35 -29 Höchstkurs der Aktie in EUR 17,70 19,75 -10 Tiefstkurs der Aktie in EUR 10,60 11,36 -7 Ultimokurs der Aktie in EUR 11,40 13,60 -16 Gewichtete in Tsd. Stück 6 320 4 912 29 Aktienanzahl Ultimo- in Mio. EUR 75,59 68,00 11 Börsenkapitalisierung

