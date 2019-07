epmedia Werbeagentur vergrößert Marketing-Abteilung

Neuzuwachs bei epmedia: Barbara Farkas wird mit Anfang Juli 2019 Teil der Wiener Immobilien Werbeagentur.

Wien (OTS) - Seit dem 1. Juli hat das Marketing-Team der Wiener Full-Service-Agentur mit Barbara Farkas einen neuen Marketing Consultant. Die gebürtige Wienerin studierte Tourism and Leisure Management an der IMC Fachhochschule Krems und hat 2018 auch schon mit ihrem Master in International Business and Export Management gestartet.

Neben ihrem Bachelor konnte sie bereits berufliche Erfahrung im Marketing sammeln. Bei einer Wiener Event Agentur war sie als Senior Consultant für Marketing, Events und Promotion zuständig. Mit ihrem bisher gesammelten Knowhow wird sie nun als neuer Marketing Consultant in Sachen Kundenbetreuung, Entwicklung von Marketing- und Event-Konzepten der epmedia Werbeagentur verstärkend zur Seite stehen.



Allgemeines über epmedia:

Die epmedia Werbeagentur mit ihrem Sitz in Wien ist gemeinsam mit dem Immobilien Magazin Verlag das führende Kommunikationshaus der österreichischen Immobilienbranche. Gegründet wurde das Unternehmen 1982 von Reinhard Einwaller als noch kleine Promotionagentur. Mittlerweile ist die Agentur zu einem erfolgreichen Generalunternehmer für die Immobilienwirtschaft aufgestiegen und wird bereits in zweiter Generation von Tochter Iris Einwaller geführt. Neben klassischen Kreativleistungen über Mediaplanung bis hin zur strategischen Kommunikationsbetreuung bietet epmedia umfassendes immobilienspezifisches Kommunikations-Knowhow. Zudem zeichnet die Agentur für drei große branchenspezifische Networking-Events verantwortlich: der Immobilienball, der Immobilienaward Cäsar, sowie der Real Estate Leaders Summit – kurz re.comm – entstammen dem Einfallsreichtum von Agenturgründer Reinhard Einwaller.

