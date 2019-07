REMINDER 23.7., 11.30 Uhr: „Leihen statt kaufen“ – StR Czernohorszky und BV Zatlokal besuchen „Bücherei der Dinge“ am Schwendermarkt

Wien (OTS) - Akkuschrauber-Set, Bluetooth-Lautsprecher oder Skateboard in der Bücherei ausborgen? Was auf den ersten Blick verwundert, ist in der Bücherei Schwendermarkt seit dem heurigen Frühjahr möglich.

Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Nachbarschaftshilfe können in der „Bücherei der Dinge“ Gegenstände ausgeborgt werden, die die Büchereien und andere Magistratsabteilungen der Stadt Wien zur Verfügung stellen.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal besuchen die „Bücherei der Dinge“ am Schwendermarkt und im Anschluss daran die „Grätzlwerkstatt“ des wienXtra ferienspiels vor der Bücherei.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Datum: 23.7., 11.30 Uhr

Ort: Bücherei Schwendermarkt, Schwendergasse 39, 1150 Wien

