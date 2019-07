GOURMET Event: Gastronomischer Großeinsatz bei Bon Jovi im Ernst Happel Stadion

Während die legendären Kuschelrocker eine perfekte Show auf der Bühne lieferten, sorgten die Cateringprofis von GOURMET Event für das kulinarische Angebot rund um das Konzert.

Wien (OTS) - Das Ernst-Happel-Stadion war an diesem Abend der Hot-Spot für 80er Hard-Rockfans: Rund 56.000 Gäste waren dabei, um sich von Bon Jovi begeistern zu lassen. Im Hintergrund koordinierten über 470 MitarbeiterInnen des GOURMET Eventgastronomieteams den gastronomischen Ablauf: Neben der kulinarischen Betreuung der zwei VIP-Bereiche versorgten die Eventprofis die Fans an 47 Verkaufsständen mit kühlen Getränken und Snacks. Von Gastronomiepartnern waren weitere 400 Personen in 14 Foodtrucks vor und im Stadion im Einsatz. „Unsere Event-Profis haben die Erfahrung, die Leidenschaft und das Know-how, um Veranstaltungen dieser Größenordnung perfekt zu betreuen. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass wir bei jeder Veranstaltung mit guter Qualität und bestem Service punkten“, kommentiert GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs die Leistung seines Teams. Als kulinarischer Partner des Ernst-Happel-Stadions betreut GOURMET Event im heurigen Sommer nach dem Bon Jovi-Konzert noch weitere 5 Großveranstaltungen im Stadion, u.a. Pink und Metallica.



GOURMET Event, eine Marke von GOURMET, ist Spezialist für individuelles Catering und unvergessliche Events in Top-Locations. Maßgeschneidertes Service, höchste Qualität und Perfektion, engagierte MitarbeiterInnen, Dienstleistung von A - Z und die Liebe zum Detail garantieren Genuss und Erlebnis bei Veranstaltungen jeder Größe. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website www.gourmet-event.at.

