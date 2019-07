Lotto: Vorarlberger und Kärntner gewinnen je 1,26 Mio. Euro

Steirer knackt Joker Jackpot und gewinnt 447.300 Euro

Wien (OTS) - Der elfte Doppeljackpot des Jahres ist geknackt, und damit gibt es zwei neue Lotto Millionäre. Ein Spielteilnehmer aus Vorarlberg und einer aus Kärnten tippten die „sechs Richtigen“ und gewannen damit jeweils rund 1,26 Millionen Euro. Beide Gewinner waren per Quicktipp erfolgreich; der Vorarlberger mit dem neunten von zwölf gespielten Tipps, der Kärntner mit dem zehnten von zehn.

Ebenfalls zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Salzburger kam per Quicktipp zu einem Gewinn von rund 70.000 Euro, einem Niederösterreicher gelang dies mit einem Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am vergangenen Sonntag ein Sechser aus, und somit dürfen sich die Fünfer über einen höheren Betrag freuen, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. So erhalten 66 Spielteilnehmer jeweils rund 5.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gelang es einem Steirer, den Jackpot zu knacken. Er hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und seine Entscheidung, das „Ja“ anzukreuzen, schlägt sich mit einem Gewinn von rund 447.300 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.07.2019

2 Sechser zu je EUR 1.258.116,80 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 69.908,80 118 Fünfer zu je EUR 1.292,60 359 Vierer+ZZ zu je EUR 127,40 5.629 Vierer zu je EUR 45,10 8.349 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 89.516 Dreier zu je EUR 5,10 286.523 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 13 17 20 42 45 Zusatzzahl: 05

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.07.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 5.585,70 2.661 Vierer zu je EUR 23,40 46.034 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 14 19 31 41 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.07.2019

1 Joker zu EUR 447.292,20 10 mal EUR 8.800,00 135 mal EUR 880,00 1.259 mal EUR 88,00 12.169 mal EUR 8,00 119.064 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 8 0 1 1

