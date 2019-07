10. Bezirk: Fahrbahnsanierungsarbeiten in Oberlaaer Straße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 23. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Oberlaaer Straße auf Höhe der Hausnummer 225 im 10. Bezirk. Im Baustellenbereich wird in Fahrtrichtung Himberger Straße einer der beiden Fahrstreifen gesperrt, alle Fahrrelationen bleiben erhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 10., Oberlaaer Straße 225 (vor der Himberger Straße)



- Baubeginn: 23. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 2. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



