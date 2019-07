Unbekannter attackierte 3 Männer

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.07.2019, 20.45 Uhr

Vorfallsort: 17. Bezirk

Sachverhalt: In einer Wohnung ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen, wobei drei Männer schwer verletzt worden sind. Nach ersten Angaben eines der Opfer (26, 37, vermutlich 39, serbische Staatsangehörige) wurde an dem Abend reichlich Alkohol konsumiert. Danach ist es mit einem peripher bekannten Mann zu einem Streit gekommen. Dieser attackierte die drei Männer mit Faustschlägen und Messerstichen. Der 37-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Bauch. Sein Bruder wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 26-Jähriger erlitt durch mehrere Messerstiche im Bereich des Rückens schwere Verletzungen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief negativ. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Warum es zwischen den Männern zu einem Streit gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

