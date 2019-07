Vielfältiges Programm beim Hietzinger Ferienspiel

Jeden Mittwoch wird Hietzing für Kinder zur Spielwiese

Wien (OTS/RK) - Noch mehr als einen Monat voller Spaß und Spannung gibt es diesen Sommer beim Hietzinger Ferienspiel. Im 13. Wiener Gemeindebezirk werden den Schülerinnen und Schülern jeden Mittwoch während der Sommerferien abwechslungsreiche Aktivitäten geboten. Neben dem ORF-Zentrum am Küniglberg und dem dortigen TV-Studio öffnet auch Antons Tafel die Pforten, um die Kinder in die Geheimnisse einer Eismanufaktur einzuführen und um eigenes Früchteeis zu produzieren. In der Agrarpädagogischen Hochschule werden selbst geerntete Produkte verkostet und im Tiergarten Schönbrunn bedrohte Tierarten besucht. Zudem sind die großen Grünflächen und Parkanlagen in Schönbrunn zweifellos ein guter Ort zur Abkühlung während der Sommerzeit. Im Kindermuseum Schönbrunn lädt der Schlossgeist Poldi zur Rätselrallye und die Rettungskräfte des Arbeiter-Samariterbundes zeigen praktische Übungen für Notfälle.

Wer bei drei oder mehr Veranstaltungen war, kann beim großen Abschlussfest des Hietzinger Ferienspiels 2019 tolle Preise gewinnen. Die Verlosung der Preise findet in Kaiserin Sissis Jagdschloss, der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten, am 30. August ab 14 Uhr mit einem gemeinsamen Picknick statt. Zudem können alle Interessierten die Arbeit der Wiener Försterinnen und Förster und viel Wissenswertes über die Bäume und den Erhalt des Naherholungsraumes bei einem Rundgang kennenlernen.

Das ausführliche Programm gibt es unter https://www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/kinder-jugendliche/ferienspiel.html. Dort ist das Programmheft als PDF Dokument verfügbar oder es kann in der Bezirksvorstehung Hietzing kostenlos abgeholt werden.

Termine des Hietzinger Ferienspiels „Hietzing spielt“:

Mi., 24.7., 10.30-11.30 Uhr: Eismanufaktur Antons Tafel

13.30-15.00 Uhr: Bank Austria

13.30-15.00 Uhr: Bank Austria Mi., 31.7., 10.30-11.30 Uhr: ORF

13.00-15.00 Uhr: Kindermuseum Schloss Schönbrunn

13.00-15.00 Uhr: Kindermuseum Schloss Schönbrunn Mi., 7.8., 10.30-12.00 Uhr: Apotheke

13.00-17.00 Uhr: ARBÖ Radfahren

13.00-17.00 Uhr: ARBÖ Radfahren Mi., 14.8., 10.00-11.30 Uhr: Polizei

14.00-16.00 Uhr: Arbeiter-Samariter-Bund

14.00-16.00 Uhr: Arbeiter-Samariter-Bund Mi., 21.8., 10.00-12.00 Uhr: Tiergarten Schönbrunn

10.00-11.30 Uhr: Antons Tafel

14.00-16.00 Uhr: Sportunion Wien West

10.00-11.30 Uhr: Antons Tafel 14.00-16.00 Uhr: Sportunion Wien West Fr., 14.00 Uhr: Abschlussveranstaltung – Hermesvilla

