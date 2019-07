PwC Österreich erweitert die Führungsebene im Bereich Assurance um zwei neue Partner

Wien (OTS) - Mit Anfang Juli, dem Beginn des neuen Geschäftsjahres, ergänzen Alexander Riavitz (41) und Harald Schindl (39) das Partnerteam in der Wirtschaftsprüfung bei PwC Österreich.

Alexander Riavitz

Mag. Alexander Riavitz (41) ist seit 13 Jahren bei PwC Österreich tätig. Zwischen 2012 und 2016 war der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Auftrag von PwC in Brisbane, Australien, im Einsatz. Alexander Riavitz berät und prüft nationale wie internationale Kunden im Bereich Industrial Services und hat einen besonderen Schwerpunkt auf internationale Konzernprüfung. Der gebürtige Steirer studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz.

Harald Schindl

Mag. Harald Schindl (39) ist seit 2004 für PwC Österreich tätig und erweitert seit Juli das Partnerteam im Bereich Assurance. Der Niederösterreicher kann auf langjährige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung zurückblicken und hat im Rahmen seiner bisherigen Laufbahn eine große Anzahl an Prüfungsprojekten im In- und Ausland geleitet. Zwischen 2016 und 2017 war er im Zuge eines Secondments bei PwC Deutschland an den Standorten in Düsseldorf und Essen aktiv. Harald Schindl ist auf die Prüfung von Unternehmen im Bereich Energie als auch auf US GAAP/US GAAS Prüfungen spezialisiert.

Über PwC

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 158 Ländern. Mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Barbara Lang

Corporate Communications

Tel.: +43 676 833775104

barbara.lang @ pwc.com