Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 20.07.2019, 21:15 Uhr

Vorfallsort: 01., Karlsplatz – Akademiestraße

Sachverhalt: Ein 31-jähriger Mann fuhr mit einem Motorrad von der Lothringer Straße kommend in Fahrtrichtung Karlsplatz. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Mann das Rotlicht der Ampelanlage im Bereich des Karlsplatzes missachtet hatte. Eine Zuggarnitur, fuhr vom Karlsplatz kommend in Fahrtrichtung Akademiestraße. Es kam zu einer Kollision, wodurch der 31-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Im Zuge einer Blutuntersuchung wurden Spuren von Suchtmittel und Medikamenten bei dem Motorradfahrer nachgewiesen. Zudem besitzt der 31-Jährige keine Lenkberechtigung.

