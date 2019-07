Deutsch zu Nehammer: Bei der ÖVP liegen die Nerven blank – SPÖ steht für sauberen Wahlkampf

Wien (OTS/SK) - Die heutige Aussage von ÖVP-General Nehammer, in der er Uralt-Zitate ausgegraben hat, sind für SPÖ-Wahlkampfleiter Christian Deutsch ein „untauglicher Versuch, Dirty Campaigning in den Wahlkampf zu bringen. Wir steigen auf dieses Niveau keinesfalls hinunter“. Dass bei der ÖVP die Nerven blank liegen, sei angesichts der aktuellen Umfragen – mit der SPÖ geht es bergauf, mit der ÖVP geht es bergab – zwar verständlich, aber es könne nicht angehen, mangels eigener Ideen und Projekte für die Menschen in Österreich den Mitbewerb zu diskreditieren, so Deutsch. Während SPÖ-Spitzenkandidatin, Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner mutig neue Ideen wie das Klimaticket präsentiert hat, von dem sehr viele Menschen in Österreich profitieren werden, wärme die ÖVP sinnlos Uralt-Geschichten auf, um die Konkurrenz anzupatzen, kritisiert der SPÖ-Wahlkampfleiter. „Für uns ist klar: Wir führen einen sauberen Wahlkampf und arbeiten für die Menschen im Land“, betont Deutsch. **** (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/