Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 19.07.2019, 15:50 Uhr

Vorfallsort: 03., Autobahn A23

Sachverhalt: Ein 35-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw auf der A23, von der A2 kommend, in Fahrtrichtung Norden.

Ein 46-jähriger Motorradlenker fuhr ebenfalls auf der A23, von der A2 kommend, in Fahrtrichtung Norden.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 35-Jährige sein Fahrzeug nach rechts auf den Pannenstreifen lenken, da seine Beifahrerin über starke Übelkeit geklagt hatte. Dabei dürfte er den von rechts über den Pannenstreifen kommenden Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zu einer Kollision, wodurch der 46-Jährige zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Bei der Landung und dem Start des Hubschraubers musste die A23 in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at