„profil“-Umfrage: 59% halten Herbert Kickl als Minister für ungeeignet

Unter ÖVP-Wählern sind 61% dieser Meinung

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner neuen Ausgabe berichtet, betrachten 59% der Österreicher Ex-Innenminister Herbert Kickl als nicht geeignet für ein Ministeramt („eher nein“:

19%; „auf keinen Fall“: 40%); 27% der Befragten sind laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für „profil“ durchgeführten Umfrage hingegen der Ansicht, dass Kickl die Kompetenz und das Auftreten besitzt, ein Ministeramt zu bekleiden. 14% der Befragten hatten dazu keine Meinung. Das größte Misstrauen schlägt Kickl von SPÖ-Wählern entgegen: 78% sehen in ihm keinen fähigen Minister; unter ÖVP-Wählern sind 61% dieser Meinung. Die Mehrheit der FPÖ-Wähler sieht das anders: 72% sehen in Kickl einen geeigneten Minister.

(n=500, Schwankungsbreite: +/- 4,4%)

