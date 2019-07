„profil“: TBWA macht SPÖ-Wahlkampf

Wiener Agentur TBWA entwickelt mit Luigi Schober SPÖ-Kampagne

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner kommenden Ausgabe berichtet, wird die Wiener Agentur We-love/TBWA mit dem Werbeexperten Luigi Schober die Kampagne der SPÖ für die Nationalratswahl am 29. September gestalten. Laut „profil“ verfügt We-love/TBWA über Erfahrung mit politischen Projekten. So entwickelte die Werbeagentur im Herbst 2018 für die Arbeiterkammer eine bundesweite Großkampagne mit Plakaten und TV-Spots, in der unter dem Slogan „Arbeit verdient mehr Respekt“ die Arbeitszeitreform der türkis-blauen Bundesregierung kritisiert wurde.

