Venture Global sichert sich verbindliche Zusagen in einem Umfang von über 10 Mrd. USD für die 5,8 Mrd. USD Finanzierung des Calcasieu Pass LNG-Bauprojektes.

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt die Beschaffung von Kapital im Gesamtvolumen von über 10 Mrd. USD für die 5,8 Mrd. USD Finanzierung des Calcasieu Pass LNG-Projekts bekannt. Das zugesagte Kapital wurde durch Initial Coordinating Lead Arrangers generiert. Die Syndizierung war zweifach überzeichnet. Die Einnahmen für das Bauprojekt und das von Stonepeak Infrastructure Partners zugesagte Beteiligungskapital werden die Errichtung und die Inbetriebnahme der Calcasieu Pass-Anlage als auch die damit verbundene TransCameron Pipeline finanzieren.

Zu der Gruppe der Kreditgeber gehören weltweit führende asiatische, europäische und nordamerikanische projektfinanzierende Banken.

Die Kreditinstitutsgruppe besteht aus Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation sowie The Bank of Nova Scotia.

Die Co-CEOs Mike Sabel und Bob Pender erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Die unglaubliche Reaktion des Marktes auf unsere Calcasieu Pass-Kreditlinie ist das Ergebnis der jahrelangen Arbeit unseres Teams. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass weltweit führende projektfinanzierende Banken die Qualität unserer Anlage und unserer Partner mit hervorragenden Konditionen und einer erheblichen Überzeichnung belohnt haben. Dem Unternehmen steht nun ein Kapital von mehr als 8,6 Mrd. USD zur Verfügung, sodass die Konstruktions- und Fertigungstätigkeiten am Calcasieu Pass im vollen Umfang fortgesetzt werden können."

Die über eine Kapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) ausgewiesene Anlage Calcasieu Pass wird eine umfassende Prozesslösung der GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer Firma von GE (BHGE), nutzen, bei der modulare, vorproduzierte Gasverflüssigungsantriebe mittlerer Größe eingesetzt werden. Für das Design, die Planung, den Bau, die Abnahme, Test und Gewährleistung der Calcasieu-Pass-Anlage ist Kiewit verantwortlich. Der Calcasieu Pass hat alle erforderlichen Genehmigungen einschließlich FERC und Non-FTA-Ausfuhrgenehmigung des US-Energieministeriums erhalten. Venture Global LNG entwickelt derzeit ebenfalls die Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA sowie die Delta LNG-Anlage mit 20 MTPA, beide in Plaquemines Parish, Louisiana.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von Flüssig-Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG hat mit dem Bau der Anlage Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko begonnen und entwickelt 50 Kilometer südlich von New Orleans am Mississippi River die Venture Global Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA und die Venture Global Delta LNG-Anlage mit 20 MTPA, die sich ebenfalls am Mississippi River südlich von New Orleans befindet. Venture Global hat bis heute ca. 8,6 Mrd. USD Kapital für die Entwicklung der Projekte beschafft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

