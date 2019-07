Qualitätsurlaub beim Privatvermieter

Das „Florineum“ wurde als erster Privatvermieter in Oberösterreich mit 5-Edelweiß ausgezeichnet

Linz/Oberösterreich (OTS) - Der Trend zu Qualitätsunterkünften erfasst alle Bereiche der Tourismuswirtschaft. Sichtbares Zeichen dafür ist die erste Privatunterkunft Oberösterreichs, die mit der höchsten Auszeichnung in diesem Segment kategorisiert wurde: Fünf Edelweiß bedeuten, dass Gäste im Florineum in Weyregg am Attersee auf höchstem Niveau verwöhnt werden. „Die Familie Danter ist ein wunderbares Erfolgsbeispiel für eine neue Generation junger und außergewöhnlich engagierter Privatvermieter, die mit persönlichem Einsatz und gelebter Gastfreundschaft den Privaturlaub auf ein neues Qualitätslevel heben“, freut sich Marianne Zöchbauer, Obfrau des Privatvermieter Verbandes Oberösterreich, mit der Betreiberfamilie des Florineums.

1.436 Privatquartiere in ganz Oberösterreich stellten im Tourismusjahr 2018 insgesamt 8.701 Gästebetten zur Verfügung. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist die Zahl der Betriebe um 2,5 Prozent, die Zahl der Betten um 3,6 Prozent gewachsen. Mit 166.000 Gästeankünften (+43,9 Prozent im Fünf-Jahres-Vergleich) und rund 492.000 Nächtigungen (+16,8 Prozent innerhalb von fünf Jahren) sorgen die Privatquartiere für 5,3 Prozent der Ankünfte und 7,1 Prozent der Nächtigungen in ganz Oberösterreich. „Mit ihrem persönlichen und engagierten Service schaffen die Privatvermieter/innen für ihre Gäste eine herzliche Atmosphäre der Gastfreundschaft, die immer mehr Urlauber schätzen“, würdigt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner.

Eintauchen in den Alltag.

„Gleichzeitig kommt der Gast bei einem Privaturlaub dem echten, authentischen Oberösterreich besonders nahe. Der direkte Anschluss an die Gastgeberfamilie eröffnet den exklusiven Zugang zu Kultur und Traditionen unseres Landes, zu Geheimtipps und damit oftmals auch zu neuen, überraschenden Perspektiven auf die Urlaubsregion“, erklärt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, die Vorteile eines Privaturlaubs.

Kategorisierung schafft Qualitätssicherheit

Durch die Kategorisierung der Privatquartiere, die – analog zu den Hotelsternen – mit maximal fünf Edelweiß erfolgt, erkennt der Gast auf den ersten Blick, dass er sich einen qualitätsvollen Urlaub mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis erwarten kann. Organisiert sind die kategorisierten Privatquartiere im Privatvermieter Verband Oberösterreich. Von den 330 Mitgliedsbetrieben sind 41 Häuser mit drei Edelweiß und weitere sechs mit drei Superior Edelweiß kategorisiert. 180 Häuser sind mit vier Edelweiß und sechs mit vier Superior Edelweiß ausgezeichnet.

Mit „Florineum Urlaub. Erholung & Du.“ in Weyregg am Attersee wurde kürzlich das erste Privatquartier Oberösterreichs in der höchsten Kategorie mit fünf Edelweiß klassifiziert. Die Kriterien für diese Auszeichnung sind streng. Nur exklusive Betriebe mit luxuriöser Ausstattung und exklusiver Einrichtung in großzügigen Zimmern kommen dafür infrage. Eine zeitgemäße Website, die Möglichkeit zur Kreditkartenzahlung und die Bereitschaft, die eigenen Qualitätsstandards und die täglich gelebte Gastlichkeit bei einem anonymen Mystery-Check auf die Probe stellen zu lassen sind ebenfalls Voraussetzung.

Daniel und Franziska Danter haben sich mit dem Florineum, das schon zuvor für seine Musikseminare bekannt war, dieser Herausforderung erfolgreich gestellt. „Unsere Gäste schätzen die Mischung aus exklusivem Ambiente und der persönlichen, freundschaftlichen Atmosphäre. Dass unsere Arbeit nun mit fünf Edelweiß für unser Haus gekrönt wird, macht uns besonders glücklich“, freut sich Franziska Danter.

