ORF SPORT + mit der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 20. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der DTM Circuit Assen 2019 um 13.15 Uhr sowie von den UNIQA ÖFB Cup-Spielen Pinkafeld – Mattersburg um 17.15 Uhr und Neusiedl am See 1919 – GAK 1902 um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.50 und 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 – 4. Station Großbritannien um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragung von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 13.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der X-Bow-Battle Red Bull Ring 2019 um 19.00 Uhr, von der X-Bow-Battle Nürburgring 2019 um 19.15 Uhr, vom Großglockner Berglauf 2019 um 20.15 Uhr und von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 20.45 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 21. Juli.

Fünfte Station der DTM-Serie 2019 ist von 19. bis 21. Juli der TT Circuit Assen in den Niederlanden. Kommentator ist Ernst Hausleitner.

Aus der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups überträgt ORF SPORT + am 19. Juli das Match Parndorf 1919 – Red Bull Salzburg live. Am 20. Juli stehen die Begegnungen Pinkafeld – Mattersburg und Neusiedl am See 1919 – GAK 1902 live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator in Pinkafeld ist Erwin Hujecek, in Parndorf Michael Bacher.

ORF SPORT + überträgt von 21. bis 28. Juli täglich live von der 18. FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019. In Südkorea sind vom Österreichischen Schwimmverband in der zweiten WM-Woche mit Lena Grabowski, Marlene Kahler, Caroline Pilhatsch, Valentin Bayer, Bernhard Reitshammer, Patrick Staber und Felix Auböck sieben Athletinnen und Athleten am Start. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Co-Kommentatorin fungiert Jördis Steinegger.

