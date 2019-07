Neu: Virtual Reality Schnorcheln in der Sonnentherme Lutzmannsburg

Ab sofort tauchen Badegäste mittels Virtual-Reality-Schnorchelbrillen in die unendlichen Weiten der Weltmeere ein.

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Lutzmannsburg. Die Sonnentherme präsentiert stolz DIVR – Österreichs erste Virtual-Reality-Schnorchelattraktion ab sofort täglich für Kinder ab 6 Jahre. „Mit DIVR verwandeln sich die Schwimmbecken der Sonnentherme in einen Ozean mit spannenden und aufregenden Attraktionen, die dem Taucher eine Erfahrung für alle Sinne bietet“, freut sich Mag. Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg über das neue Angebotshighlight. Die Gäste werden nicht nur mitgenommen auf eine ca. 5 minütige Reise durch Korallenriffe, Schiffwracks und Unterwasser-Höhlen an exotischen Plätzen, sondern können auch gemeinsam mit Schildkröten, faszinierenden Fischen, Mantarochen und gigantischen Walen schwimmen – entdecken sie eine Welt, die vorher nur fortgeschrittenen Tauchern an abgelegenen Tauchplätzen zugänglich war. Oder sie lassen sich durch fremde Galaxien treiben und erleben das Gefühl der Schwerelosigkeit wie ein Astronaut im Weltall. Erst beim Untertauchen entfaltet die Virtual-Reality-Erfahrung ihre volle Wirkung: Die Schwerelosigkeit lässt den Taucher durch seltsame, jedoch magische Welten schweben und bietet diesem einzigartig angenehme und fesselnde Erfahrungen.

Visionäre VR-Technik von Ballast und Samsung

Die VR-Profis von Ballast und Samsung entwickelten gemeinsam mit dem führenden Rutschenhersteller Wiegand.Maelzer GmbH die Kombination aus hochmoderner VR-Technik und Wasserschnorcheln. Ballast-CEO Stephen Greenwood und sein Team konzipierten die beiden Unterwasser-Erlebniswelten. Den visuellen Part ermöglichte Smartphone-Partner und Innovationsführer Samsung mithilfe von wasserdichten Unterwasserbrillen und Galaxy S8 Displays. Die leichten VR-Schnorchel-Brillen sind bereits kurz nach dem Aufsetzen kaum noch zu spüren. Klettverschlüsse und Gummibänder sorgen dafür, dass das Gerät die Schnorchelpartie auf jedem Kopf übersteht. Nähere Informationen zu den Attraktionen & Angeboten der Sonnentherme: www.sonnentherme.at

