12. Bezirk: Schönbrunner Brücke – Sanierung der Fahrbahn

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 23. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der Schönbrunner Brücke zwischen Rechter Wienzeile und Linker Wienzeile in Fahrtrichtung Winckelmannstraße im 12. Bezirk.



Verkehrsmaßnahmen



In der ersten Bauwoche werden die ersten zwei von insgesamt drei Links-Abbiege-Fahrstreifen in Fahrtrichtung Linke Wienzeile in Betonbauweise neu hergestellt. Diese Arbeiten werden bei Sperre von zwei Links-Abbiege-Fahrstreifen von 10 bis 15 Uhr durchgeführt. Außerhalb dieser Zeit wird nur ein Links-Abbiege-Fahrstreifen in Anspruch genommen.



In der zweiten Bauwoche werden die zwei Geradeaus-Fahrsteifen in Fahrtrichtung Winckelmannstraße in Asphaltbauweise erneuert. Diese Arbeiten werden bei Inanspruchnahme eines Geradeaus-Fahrstreifens durchgeführt.



Örtlichkeit der Baustelle: Schönbrunner Brücke zwischen Rechter Wienzeile und Linker Wienzeile



- Baubeginn: 23. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 9. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



