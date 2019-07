Hagelversicherung: Schweres Unwetter in der Steiermark verursacht Millionenschaden

Steirische Landwirtschaft heuer bereits zum zehnten Mal durch Unwetter massiv geschädigt

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 19. Juli 2019): Erneut zogen schwere Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel gestern am späten Nachmittag und Abend über die Steiermark hinweg. Besonders betroffen sind die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark. Abermals zeigt sich in der steirischen Landwirtschaft ein Bild der Verwüstung: Auf einer Fläche von 2.500 Hektar wurden Ackerkulturen, Wein- und Obstkulturen inkl. der Netzanlagen regelrecht zerstört. „Nach ersten Erhebungen der ÖHV-Sachverständigen entstand ein landwirtschaftlicher Gesamtschaden in der Höhe von 1,5 Millionen Euro“, so der zuständige Landesleiter in der Steiermark, Ing. Josef Kurz.

Betroffene Bezirke: Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen, Wein- und Obstkulturen sowie Netzanlagen

Betroffene Fläche: 2.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 1,5 Millionen Euro

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am einfachsten online unter www.hagel.at.

