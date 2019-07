ExtraDienst 6-7/2019 – Fraufgeholt

Das große ExtraDienst-Women-Spezial

Wien (OTS) - Jetzt ist es soweit: Das große ExtraDienst-Women-Spezial der 580 wichtigsten Powerfrauen aus Medien, Werbung und Wirtschaft ist da. Die Branchen-Ladies sprechen Klartext. Sie verraten ihre Auf und Abs der vergangenen Jahre. Und was sie sich von der Zukunft erwarten. ExtraDienst stellte den Top Frauen der Branche Fragen über ihren Erfolg, ihre Herausforderungen und ihre Work-Life-Balance. +++ Weiters bietet ExtraDienst auf 206 Seiten: Geld-Geschäfte: Über Paid Content und positive Tendenzen in der Printmedienlandschaft +++ Fusionsfieber: Internationale Beratungsunternehmen drängen mit schier grenzenlosen Geldmitteln auf den Werbemarkt +++ Sonderthema Niederösterreich: Werbepreis „Goldener Hahn“, Paywalls und Radio Arabella +++ Die aktuelle Rolle der Frauen im Fernsehen +++ Teleshopping: Was aussieht wie Trash, ist knallhartes Business



Editorial

In der Musik gibt’s Sommerhits. Im Mediengeschäft den heißen Aufreger. Heuer: Helmut Brandstätters neues Skandal-Buch über Kurz & Kickl. ExtraDienst Herausgeber Christian W. Mucha hat exklusiv mit dem Autor gesprochen. Er schreibt im Editorial über die bevorstehende Sommer-Bombe und gibt erste Einblicke in Brandstätters Buch.

Top Dienst

Havas mit Gesamtgeschäftsführung. Seit Juli 2019 verantwortet der langjährige Geschäftsführer der Havas Media, Michael Göls, die Gesamtgeschäftsführung aller Havas Agenturen in Österreich. Und damit auch die Entwicklung des Havas Village Vienna, in dem Kreation, Media, Digital und Design integriert sind.

Telekurier kauft „Bazar“ & „IMMMO“. Die Zukäufe von Bauer Media sollen über die neue Telekurier-Tochter JIM Marketing in das Medienhaus „Kurier“ integriert werden.

Der ORF baut. Und informiert über künftige Bauvorhaben. Geplant sind Neubauten für die Radiosender Ö1, Ö3 und den Newsroom. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 avisiert.





COVERSTORY

Frauen-Spezial 19

Der Weg in die erste Reihe ist steinig. In kaum einer anderen Branche haben die starken Frauen so nachhaltig Fuß gefasst wie im Kommunikations-Biz. 64 Frauen geben Auskunft über ihre Erfolge, Hürden und Pläne. Weiters: 580 Namen von Frauen, die es geschafft haben.





Storys

Über den Fernsehtisch. Teleshopping: Was aussieht wie Trash, ist knallhartes Business. Das Milliarden-Geschäft aus der Flimmerkiste.

Es lebe der Sport. Den Wettkampf um Live-Sportrechte im TV gewinnen immer öfter private Anbieter. Doch wie sollen öffentlich-rechtliche Medien über Sport berichten?

Rasende Reporter. Wenn Journalisten ihre Koffer packen, geht es oft auf Pressereise. Dieses traditionelle PR-Instrument erweist sich freilich bisweilen als heißes Eisen für die Beteiligten.

Digitale Transformation. Interaktive Brand Areas, Digital CityLights und Transport Media haben das analoge Image der Außenwerbung wieder zum Glänzen gebracht.

Im Thermenland. Knapp 40 Thermen gibt es in Österreich. Entsprechend groß ist die Konkurrenz. Um relevant zu bleiben, wird auf Innovation gesetzt.





Aktuell

Goldfinger. Paid Content hält die Printmedien weiter in Atem. Positive Tendenzen stärken dabei den Optimismus. Jetzt will der Kurier mit besonderen Inhalten ein finanzielles digitales Plus erzielen.

Fusionsfieber. Internationale Beratungsunternehmen drängen mit schier grenzenlosen finanziellen Mitteln auf den Werbemarkt. Und verleiben sich kleine Agenturen ein.

Fernsehen blendet Frauen aus. Die Universität Rostock untersuchte 3500 Stunden Fernsehen und 900 Kinofilme. Die Auswertung der Daten zeigt eine grobe Verzerrung der Darstellung von Frauen im TV.

Die Öko-Revolution. Der emeritierte Regal-Herausgeber Manfred Schuhmayer bricht eine Lanze für Nachhaltigkeits-Konzepte bei den Handelsriesen.

Sonderthema

Medienvielfalt in Niederösterreich. Die Medienlandschaft in Niederösterreich ist in Bewegung, Tradition und Beständigkeit treffen auf Innovation und Moderne. Das mediale Gleichgewicht wird dabei auf die Probe gestellt.

