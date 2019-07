LR Schleritzko: „Sommerzeit ist Lesezeit!“

Egal ob Leseaktionen oder Ferienspiele – in unseren Büchereien ist immer was los!

St. Pölten (OTS/NLK) - „Sommerzeit ist Lesezeit! Unsere öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich sind ein Schlaraffenland für kleine und große Leseratten“, freut sich Landesrat Ludwig Schleritzko über die Vielfalt in den blau-gelben Büchereien. „Es gibt keine bessere, individuellere und vom Ort unabhängigere Unterhaltung als die des Lesens. Egal ob beim Urlaub daheim auf der Couch oder am Strand in Italien – ein gutes Buch oder e-book ist immer ein guter Begleiter“, so Schleritzko weiter.

In den 246 öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich stehen insgesamt 1.707.770 Medien zur Auswahl – von Klassikern der Weltliteratur über Fach- und Sachbücher aus allen Wissensgebieten bis hin zu aktuellen Bestsellern ist alles dabei. Und wem das noch zu wenig ist, kann bei der Onleihe noe-book.at aus rund 14.000 e-Medien wählen. Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf!

„Die Büchereien sind aber mehr als reine Medienverleihe – sie öffnen regelmäßig Tür und Tor für verschiedenste Veranstaltungen und sind im Sommer oft Gastgeber für Ferienaktionen in den Gemeinden“, weiß Landesrat Schleritzko über die Vielfalt der Büchereien zu berichten.

„Im Rahmen des Ferienspiels begeisterte etwa die Multimediathek Hofstetten-Grünau für naturwissenschaftliche und technische Fächer, die sogenannten MINT-Fächer, und bot einen Stationenbetrieb an, bei dem die Kinder Experimente zu verschiedenen Themen ausprobieren konnten“, erzählt Schleritzko, der beim Ferienspiel in Hofstetten-Grünau zu Gast war. „Aber auch die NÖ Landesbibliothek und das NÖ Landesarchiv bekommen im Sommer Besuch von Kindern, die bei Ferienaktionen im ganzen Land mitmachen und tauchen bei einer Führung in eine spannende Welt ein.“

„Auch die Kinderleseaktion ‚Lesemeisterin und Lesemeister gesucht!‘ läuft noch den ganzen Sommer in den öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich. Mitmachen können Kinder zwischen 6 und 13 Jahren“, informiert Landesrat Ludwig Schleritzko abschließend.

