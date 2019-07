Volksbank Wien erweitert das Serviceangebot für MitarbeiterInnen

„Keep Balance“ Kooperation mit dem Hilfswerk Österreich mit 01. August 2019

Wien (OTS) - Wien, 01.08.2019: Mit 01. August 2019 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VOLKSBANK WIEN AG und der SPARDA-BANK das umfangreiche Beratungsangebot des Hilfswerks Österreich nutzen. Mit der Initiative KEEP BALANCE stehen die Experten und Expertinnen des Hilfswerks telefonisch zur Seite, wenn es um die speziellen Herausforderungen und Fragen in unterschiedlichen Lebenslagen geht.

„Uns ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wesentliches Anliegen, weshalb wir für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unser bisheriges Angebot um die Initiative des Hilfswerks erweitert haben,“ so Generaldirektor DI Gerald Fleischmann. Ob beruflich oder privat, bei Themen wie Zeitmanagement, persönlichen Veränderungen und Herausforderungen im Arbeitsumfeld sowie im Privatleben, helfen die Experten und Expertinnen weiter.

Die Hilfswerk-Berater und -Beraterinnen unterliegen einer strengen Schweigepflicht. In dieser geschützten Atmosphäre können sich die Angestellten der Volksbank und SPARDA-BANK kostenlos die Unterstützung holen, die sie aktuell benötigen, gezielt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. „Oft ist ein kompetentes Ohr von außen hilfreich, um wieder neue Perspektiven zu bekommen, hilfreiche Veränderungen zu erkennen und nächste Schritte zu planen,“ weiß Martina Genser-Medlitsch, Leitung von KEEP BALANCE aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Und nicht alle Probleme lassen sich alleine lösen, beziehungsweise müssen alleine gelöst werden.“

Die Volksbank als Hausbank für Österreich stellt die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ebenso in den Vordergrund, wie jene ihrer Kunden und Kundinnen.

Facts & Figures

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.500 Mitarbeitern (Konzern) und 87 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.

Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at

Hilfswerk Österreich

Das Hilfswerk Österreich ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich. KEEP BALANCE ist ein proaktives, ganzheitliches Unterstützungsangebot zur gesunden Lebensführung, das eine gute Balance von Arbeit und Privatem als Ziel verfolgt. KEEP BALANCE wird seit 2014 österreichweit als professionelles Informations- und Beratungsservice für Arbeitskräfte angeboten und steht aktuell über 20.000 Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Immer mehr Unternehmen – von kleinen bis zu großen – leben ihre Verantwortung und überlassen in puncto Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts dem Zufall. KEEP BALANCE – ein weiteres innovatives Angebot der Hilfswerk Familie.

