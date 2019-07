Den ganzen Sommer lesen mit dem SommerLeseClub 2019 der Büchereien Wien

Wien (OTS) - Ob Reise nach Griechenland, Urlaub in den Bergen oder Baden im Gänsehäufel: mit der richtigen Ferienlektüre kann man spannende Abenteuer erleben und in unbekannte Welten reisen. Der SommerLeseClub der Büchereien Wien motiviert Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in den Ferien, in die Welt der Bücher einzutauchen.

„Der SommerLeseClub ist für viele Kinder ein Ansporn, in der schulfreien Zeit Bücher zu lesen. Die Büchereien Wien helfen damit, die Lesefertigkeiten über die großen Ferien hinweg aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Die Teilnahme am SommerLeseClub erleichtert den Schuleinstieg im Herbst, macht aber in erster Linie auch großen Spaß“, so Bildungs- und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.

So funktioniert der SommerLeseClub

Heuer können erstmals nicht nur Bücher, sondern auch alle anderen Angebote der Büchereien Wien bewertet werden: Bücher und Comics, Zeitschriften, eBooks, eAudios, Hörbücher, Musik, Konsolenspiele, Filme und Veranstaltungen. Für jede Bewertung füllen die Kinder und Jugendlichen einen Bogen aus oder laden ein Video hoch. Dafür bekommen sie ein Pickerlheft und pro Bewertung drei Pickerl. Damit das Heft leichter gefüllt werden kann, finden über den ganzen Sommer viele Tauschbörsen-Termine statt.

Dieses Jahr gibt es als Lesenachweis nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr wieder ein Pickerlheft mit vielen coolen Motiven von Illustrator und Autor Raoul Krischanitz.

Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahren, für die Teilnahme braucht man nur eine gültige Büchereikarte (für Kinder kostenlos). Der SommerLeseClub läuft bis 13. September; die TeilnehmerInnen machen automatisch bei der Verlosung im Herbst mit, bei der sie tolle Preise gewinnen können.

Sommerleseclubs bewähren sich

Sommerleseclubs sind Leseförderaktionen, die Kinder dazu motivieren, auch in der Ferienzeit zu lesen. International werden sie seit Jahren mit großem Erfolg durchgeführt. Im Sommer 2012 fand der SommerLeseClub erstmals statt. Letztes Jahr haben über 1.200 Kinder daran teilgenommen und insgesamt mehr als 9.100 Bücher gelesen und bewertet.

Wer im Sommer liest, hat im Herbst die Nase vorn

Der SommerLeseClub ist ein Freizeitspaß mit Mehrwert: wer im neuen Schuljahr sein Lesezertifikat vorweist, hat nicht nur spannende und unterhaltsame Stunden verbracht, sondern auch handfeste Vorteile im Unterricht. Größerer Wortschatz, besseres Textverständnis und allgemein höhere Lesekompetenz bedeuten natürlich auch bessere Noten. Der SommerLeseClub der Büchereien wird von der Bildungsdirektion Wien gefördert; das Lesezertifikat, das im Pickerlheft enthalten ist, kann in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden.



