Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Johann Trummer (1940 – 2019)

Die Styria Media Group AG gibt die traurige Nachricht, dass Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Johann Trummer am 18. Juli 2019 im 80. Lebensjahr verstorben ist.

Graz (OTS) - Als Obmann des Katholischen Medien Vereins, als Vorstandsvorsitzender der Katholischer Medien Verein Privatstiftung sowie als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Styria Media Group hat Johann Trummer maßgeblich die Werte, die Stabilität und das Wachstum unserer Unternehmensgruppe in den vergangenen 35 Jahren geprägt.

Johann Trummer wurde 1940 in Bruck an der Mur geboren, studierte an der Universität Graz Theologie, Musikwissenschaft und Geschichte sowie an der damaligen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Orgel und Cembalo. 1964 erfolgten seine Priesterweihe und die Promotion zum Doktor der Theologie, 1965 folgte das Diplom für Orgel und Cembalo. Johann Trummer fungierte als Sekretär der Bischöfe Josef Schoiswohl und Johann Weber. Von 1969 bis 2006 war er Mitglied der Vorstehung des Priesterseminars. Außerdem war Johann Trummer Leiter der Abteilung für Kirchenmusik der Kunstuniversität Graz, Gastprofessor u. a. an den Musikakademien St. Petersburg und Minsk sowie Mitglied im Vorstand der Neuen Bachgesellschaft in Leipzig.

Johann Trummer war vieles: Priester, Künstler, Lehrer, Medienmann, Mentor. Dass er alle Begabungen seiner Persönlichkeit ebenso selbstlos wie unermüdlich in den Dienst unserer Unternehmensgruppe stellte, erfüllt uns mit tiefer, bleibender Dankbarkeit.

Als Johann Trummer im Jahr 1983 zum Obmann des Katholischen Preßvereins gewählt wurde, agierte dieser Verein noch als Träger der unternehmerischen Tätigkeit der Styria. Die mit seiner Obmannschaft verbundene persönliche Verantwortung trug Johann Trummer ebenso selbstverständlich wie er sich später mit dem ihm eigenen Realitätssinn und Weitblick für die rechtliche Neuordnung der Styria in Form einer Aktiengesellschaft stark machte, die im Jahr 1997 entstand.

Als Aufsichtsratsvorsitzender (ab 2011 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) dieser Aktiengesellschaft sowie als Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Katholischer Medien Verein Privatstiftung steuerte und begleitete Johann Trummer als oberster Eigentümervertreter mit Umsicht und als Korrektiv die Transformation der Styria-Unternehmensgruppe in einen multimedialen, international tätigen Medienkonzern.

Die Basis für die Einschätzungen und Entscheidungen von Johann Trummer bildete stets das christliche Wertefundament und die daraus erwachsende Verpflichtung, sich in besonderer Weise für die Würde der Menschen einzusetzen. Das Prinzip Unabhängigkeit bildete dabei das Rückgrat seines persönlichen und unternehmerischen Handelns. Da machte er – mit aller Konsequenz, auch wenn diese für ihn selbst unbequem war – keine Zugeständnisse. In bestimmten Situationen Distanz gewahrt, Position behauptet und auch Konflikte durchgekämpft zu haben, ist ein bleibendes Verdienst, das sich Johann Trummer für die Styria erworben hat.

Die Styria Media Group AG verneigt sich in großer Dankbarkeit vor einem ganz besonderen Menschen, der uns mit seinem Engagement, seiner Erfahrung, seinem Rat, seiner Tat und seiner Freundschaft sehr fehlen wird.

Mag. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group AG

Dr. Friedrich Santner, Aufsichtsratsvorsitzender der Styria Media Group AG

