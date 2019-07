Weingut Christian Reiterer hat größte Facebook-Seite unter den steirischen Winzern

Über Facebook vermittelt das Weingut Christian Reiterer aus der Weststeiermark seine Philosophie des prickelnden Genusses.

Wien (OTS) - Mit rund 6.300 Facebook-Fans führt das bekannte Schilcher-Weingut Christian Reiterer das Facebook-Ranking in der Steiermark an, Quelle: Facebook Insights. „Facebook ist für uns ein wichtiger Teil der Markenkommunikation und des aktiven und interaktiven Kundenkontakts“, sagt Winzer und Eigentümer Christian Reiterer. „Wir geben unseren Kunden, Fans und Freunden Einblick in das Geschehen am Weingut und vermitteln so unsere prickelnde Philosophie.“ Wie gut, das zeigen die Zahlen: Über 6.000 hochaffine Fans belegen, dass Social-Media-Marketing Strategie braucht. Pro Posting gibt es regelmäßige Reichweiten von 1.000 bis 2.000 Fans und im Schnitt 100 Gefällt-mir-Angaben. „Dafür muss man wissen, wofür die Marke steht, um Content zu erstellen, der begeistert und in Erinnerung bleibt“, erklären Elisabeth und Klaus Egle, beide von merkenswert Kommunikationsagentur, die das Weingut Christian Reiterer im Jahr 2015 re-positioniert haben, als Full Service-Agentur beraten, den Online-Shop und auch die Facebook-Seite des Unternehmens betreuen. „Das um so mehr, weil immer öfter die diversen Social Media-Kanäle als Vertriebskanäle mit E-Commerce-Plattformen vernetzt werden können.“ Da wird es auch für KMUs interessant. Für sie bedeutet das die effiziente Möglichkeit, über eine zentrale Plattform Produkte überall und an jeden Kunden zu verkaufen. Online über den Webshop, auf eigenen Marktplätzen und in den sozialen Medien.

