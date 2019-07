Suzano Eucafluff präsentierte die Vorteile einer Konzentration auf Nachhaltigkeit und Innovation

São Paulo (ots/PRNewswire) - Suzano Eucafluff positioniert sich mit Eukalyptus- Zellstoffwatte als nachhaltige Alternative für die Branche der absorbierenden Einwegprodukte. Das Produkt bietet neben einzigartigen Eigenschaften, wie einer höheren Saugfähigkeit, besseren Flüssigkeitsaufnahme, verstärktem Komfort und Ermessensspielraum für Endverbraucher, auch eine sehr gute Umweltleistung.

Das Unternehmen gibt die klimaneutrale Zellstoffwatte-Versorgung für Ontex bekannt

Eucafluffs vergleichende Lebenszyklusbewertung zeigt, dass das Produkt in mehreren Kategorien bezüglich Umweltauswirkungen positiver abschneidet. Unter anderem verfügt das Produkt über niedrigere Treibhausgas-Emissionen, einen niedrigeren Verbrauch von Wasser und fossilen Brennstoffen sowie einer reduzierten Landnutzung. Daneben tragen nachhaltige Eukalyptus-Managementverfahren, Umweltzertifikate und Suzanos Engagement zum Umweltschutz bei.

Suzano ist bestrebt, innovative und nachhaltige Lösungen für die geschäftlichen Herausforderungen der Kunden des Unternehmens zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist Ontex: Der fünftgrößte Produzent im Körperpflegesegment ist ein strategischer Partner für die Verdichtung von Eucafluff auf dem Markt. Die nachhaltige Zweckausrichtung der beiden Organisationen führte im Jahr 2019 zur Schaffung eines Projekts zur klimaneutralen Versorgung der Ontex-Betriebe in Italien, Frankreich, Mexiko und Brasilien. "Wir unterstützen diese Initiative, die unser Zulieferer Suzano Eucafluff ins Lebens rief, sehr. Ontex hat sich selbst das anspruchsvolle Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir für alle Bemühungen, die unsere Zulieferer unternehmen, um uns dabei zu unterstützen, zutiefst dankbar.", so Bart Waterschoot, Group Sustainability & Product Stewardship Director bei Ontex.

Informationen zu Suzano

Suzano, das Unternehmen, das durch die Fusion von Suzano Pulp & Paper und Fibria entstand, hat sich dazu verpflichtet, ein globaler Vorreiter in der Nutzung natürlicher Ressourcen zu sein. Suzano ist der weltweit führende Produzent von Eukalyptus-Zellstoff und einer der größten Papierproduzenten Lateinamerikas. Das Unternehmen exportiert in mehr als 80 Länder und spielt durch seine Produkte eine Rolle in den Leben von mehr als zwei Milliarden Menschen. Es wendet zudem die höchsten Standrads der Corporate Governance an den Bösen an, an denen die Aktien des Unternehmens gehandelt werden. Dies sind die B3 in Brasilien und die NYSE in den Vereinigten Staaten.

PLANIN - Suzanos PResseagentur Angélica Consiglio, Beatriz Imenes und ihr Team - www.planin.com E-Mail: suzano @ planin.com - Tel.: +55 (11) 2138-8940