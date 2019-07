Positiver Rechnungsabschluss 2018 ist Zukunftssignal

Leikam: Voranschlag wurde klar übertroffen – Kärnten glänzt mit Schuldenabbau, Nettoüberschuss und Übererfüllung von Stabilitätsvorgaben.

Klagenfurt (OTS) - „Der Rechnungsabschluss 2018 ist mehr als erfreulich: Der satte Nettoüberschuss von 57,47 Millionen Euro, der effiziente Schuldenabbau in Höhe von fast 130 Millionen Euro und die Übererfüllung der Stabilitätsvorgaben sind ein klarer Nachweis dafür, wie nachhaltig und verantwortungsvoll finanzielle Mittel in Kärnten eingesetzt werden. Schließlich handelt sich dabei um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“, betont SPÖ-Finanzsprecher LAbg. Günter Leikam anlässlich der Diskussion des Rechnungsabschlusses 2018 im Rahmen der heutigen Landtagssitzung.



„Zusätzlich erfüllen wir mit diesem verantwortungsvollen Budget-Kurs unsere Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen“, führt Leikam weiter aus, „denn unser Ziel ist, ihnen ein gut aufgestelltes und stabiles Land zu übergeben, auf dem sie weiter aufbauen können. Dass wir die Stabilitätsvorgaben nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen – der strukturelle Saldo liegt bei einem Plus von 37,81 Millionen Euro, das Maastrichtergebnis sogar bei einem Plus von 68,95 Millionen Euro – ist also zugleich ein starkes Signal an unsere Kinder und Kindeskinder: Wir nehmen unsere Verantwortung der Zukunft gegenüber ernst.“



„Dank Landeshauptmann Peter Kaiser und Finanzreferentin Gaby Schaunig hat Kärnten 2013 eine Kurskorrektur vorgenommen und den Weg einer soliden, stabilen Finanz- und Landesentwicklung eingeschlagen. Noch gilt es, Brocken der Vergangenheit – wie das Hypo-Desaster – vollständig aufzuräumen. Aber auch hier zeigt der Rechnungsabschluss, dass unsere Maßnahmen greifen und der verbleibende Haftungsstand weiter sinkt. Kurzum: Wir haben allen Grund zuversichtlich zu sein und sind für die Zukunft bestmöglichst gerüstet“, stellt Leikam abschließend fest.



(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt