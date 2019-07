Lotto: Doppeljackpot mit 2,4 Mio., und LottoPlus-Solo „im letzten Moment“

Niederösterreicher gewann 236.000 Euro; Joker Jackpot mit 400.000 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am Mittwoch keinen Sechser bei „6 aus 45“, und damit geht es am Sonntag – bereits zum elften Mal in diesem Jahr – um einen Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Oberösterreicher war per Quicktipp, ein Wiener per Normalschein erfolgreich. Beide erhalten jeweils rund 54.200 Euro.

LottoPlus

Zum zweiten Mal in Folge gab es „sechs Richtige“ bei LottoPlus. Ein Niederösterreicher hatte dabei im wahrsten Sinne des Wortes „Glück im letzten Moment“. Er spielte zwölf Quicktipps für zehn Ziehungen und erzielte bei der zehnten und damit letzten Ziehung den LottoPlus Sechser. Dieser Sologewinn bringt ihm rund 236.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination. Damit wartet ein Jackpot, und im Joker Topf werden am Sonntag rund 400.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.07.2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.499.377,02 – 2,4 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 54.152,60 77 Fünfer zu je EUR 1.534,40 219 Vierer+ZZ zu je EUR 161,80 4.159 Vierer zu je EUR 47,30 4.988 Dreier+ZZ zu je EUR 17,70 68.578 Dreier zu je EUR 5,10 215.769 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 18 28 31 32 Zusatzzahl: 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.07.2019

1 Sechser zu je EUR 235.943,70 70 Fünfer zu je EUR 789,50 2.760 Vierer zu je EUR 17,80 44.430 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 5 13 16 24

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.07.2019

JP, im Topf bleiben EUR 201.565,23 400.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 118 mal EUR 880,00 1.021 mal EUR 88,00 9.596 mal EUR 8,00 98.247 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 3 5 3 2

